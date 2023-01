Przetarg dotyczy m.in. sporządzenia projektów, realizacji prac budowlano – instalacyjnych, wystawy stałej. Budynek Szpitala Bershonów i Baumanów oraz budynek okulistyczny, przeznaczone na Muzeum Getta Warszawskiego, są wpisane do rejestru zabytków. Projekt zakłada ok. 3 400 m kw powierzchni użytkowej na potrzeby wystawy stałej. Pozostała projektowana powierzchnia użytkowa to ok. 11 500 m kw.

W muzeum będzie miejsce na wystawę stałą oraz czasową, przestrzeń edukacyjna, biurowa, techniczna, magazynów zbiorów, pracownie konserwatorskie, sala audytoryjna, biblioteka, mediateka. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zrealizuje prace budowlano – konserwatorskie oraz wyprodukuje wystawę stałą do roku 2026.

Wartość inwestycji nie może przekroczyć 100 mln zł brutto, w tym wartość wystawy stałej nie może przekroczy 20 mln zł brutto.

Proces tworzenia Muzeum Getta Warszawskiego od początku ma charakter międzynarodowy. Nowe muzeum nie tylko będzie opisywało getto w Warszawie, ale też getta znajdujące się w innych miastach okupowanej Polski. Misją muzeum jest upamiętnienie społeczności żydowskiej i „przywrócenie jej do krwiobiegu miasta".

Wystawa stała będzie się mieściła w zabytkowym gmachu Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów, znajdującym się w Warszawie przy ul. Siennej 60. W listopadzie 1940 roku szpital ten stał się częścią getta. Przy Siennej pracowali m.in. Anna Braude-Hellerowa, Adina Blady-Szwajger, Hanna Merenholc – jedna z współpracownic Janusza Korczaka, a w charakterze gońca Marek Edelman.