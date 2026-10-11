08:21 Frekwencja w pierwszej turze wyborów w Krakowie

W pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa, która odbyła się 27 września, frekwencja wyniosła 43,50 proc. Najwięcej głosów zdobył Łukasz Gibała – 93 042. Monikę Piątkowską poparło 76 514 wyborców. Różnica między kandydatami wyniosła 16 528 głosów.

07:56 Jak oddać ważny głos w wyborach w Krakowie

By oddać ważny głos w wyborach, należy na karcie do głosowania postawić znak „X” (co najmniej dwie przecinające się linie) w polu przy nazwisku jednego z dwojga kandydatów.

07:24 O urząd prezydenta Krakowa ubiegają się dwie osoby

Na kartach do głosowania widnieją dwa nazwiska. To kandydaci, którzy otrzymali dwa najwyższe wyniki w pierwszej turze — Łukasz Gibała (36,38 proc. głosów) i Monika Piątkowska (29,91 proc.).

07:00 Wybory na prezydenta Krakowa

Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Do godz. 21 mieszkańcy Krakowa będą mogli głosować w 454 obwodach.