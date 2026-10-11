08:21
11.10.2026

Frekwencja w pierwszej turze wyborów w Krakowie

W pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa, która odbyła się 27 września, frekwencja wyniosła 43,50 proc. Najwięcej głosów zdobył Łukasz Gibała 93 042. Monikę Piątkowską poparło 76 514 wyborców. Różnica między kandydatami wyniosła 16 528 głosów.

07:56
11.10.2026

Jak oddać ważny głos w wyborach w Krakowie

By oddać ważny głos w wyborach, należy na karcie do głosowania postawić znak „X” (co najmniej dwie przecinające się linie) w polu przy nazwisku jednego z dwojga kandydatów.

07:24
11.10.2026

O urząd prezydenta Krakowa ubiegają się dwie osoby

Na kartach do głosowania widnieją dwa nazwiska. To kandydaci, którzy otrzymali dwa najwyższe wyniki w pierwszej turze — Łukasz Gibała (36,38 proc. głosów) i Monika Piątkowska (29,91 proc.).

07:00
11.10.2026

Wybory na prezydenta Krakowa

Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Do godz. 21 mieszkańcy Krakowa będą mogli głosować w 454 obwodach.