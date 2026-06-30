Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nad Europą dominują układy wysokiego ciśnienia, jedynie południowy wschód kontynentu znajduje się w zasięgu niżów. Polska jest w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia, w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego. Przeważający obszar kraju pozostaje jeszcze w gorącej masie powietrza zwrotnikowego, jedynie krańce północne znajdują się w chłodniejszym powietrzu polarnym morskim.

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Pogoda we wtorek: Możliwe gwałtowne burze z gradem

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, na południowym wschodzie oraz północnym zachodzie okresami także małe. Miejscami przelotne opady deszczu, miejscami w południowej połowie kraju możliwe burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów podczas burz do 15-20 mm, w rejonach podgórskich Małopolski i Śląska do około 40 mm. Wieczorem na południowym zachodzie burze mogą mieć gwałtowny przebieg.

Temperatura maksymalna od 26 st. C, 30 st. C na północy i zachodzie do 33 st. C, 36 st. C na wschodzie i południu; chłodniej na wybrzeżu, około 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. Podczas burz porywy wiatru do około 80 km/h, a punktowo możliwe porywy do około 90 km/h.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na wschodzie i południu okresami rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie oraz w centrum intensywne opady deszczu oraz burze. Suma opadów na ogół do 15-20 mm, jednak w zachodniej połowie kraju opady mogą być intensywne i tam prognozowana ich suma do około 50 mm.

Temperatura minimalna od 12 st. C na północy, około 18 st. C w centrum i na zachodzie oraz w rejonach podgórskich, do 21 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, przeważnie północno-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do około 80 km/h.

Prognoza pogody na środę. W części kraju nadal upalnie

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze z gradem. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz we wschodniej i południowej części kraju, a lokalnie także w centrum. Punktowo burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Wysokość opadów podczas burz od 20 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm.

Temperatura maksymalna od 18 st. C nad samym morzem, około 22 st. C na zachodzie, do 33 st. C na południu i północnym wschodzie, natomiast najcieplej na południowym wschodzie do 37 st. C. Wiatr na wschodzie słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie możliwe porywy do 100 km/h.

Uwaga na burze. Są ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia przed burzami dla siedmiu województw. Ponadto w 11 województwach do środy obowiązują ostrzeżenia II bądź III stopnia przed upałami.

Alertami II stopnia przed burzami objęte są województwo lubuskie oraz w części dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie, małopolskie, zachodniopomorskie i podkarpackie. Na tych terenach prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu do 45 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, a lokalnie do 100 km/h. Miejscami możliwy jest także grad.

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godz. 14 we wtorek i utrzymają się do godzin wieczornych.

IMGW wydał ostrzeżenia prze upałami i burzami Foto: IMGW

Ponadto w województwie lubelskim i podkarpackim do godz. 20 w środę cały czas obowiązują ostrzeżenia III stopnia przed upałem. Tam temperatura maksymalna wyniesie od 33 st. C do 37 st. C, a minimalna w nocy od 18 st. C do 21 st. C.

Z kolei II stopień ostrzeżeń przed upałem obowiązuje w województwach: małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, łódzkim i opolskim oraz częściowo w mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, a także podlaskim. Tam na termometrach maksymalnie będzie od 30 do 33 st. C, a w nocy minimalna temperatura wyniesie od 18 do 20 st. C. Alerty pozostaną w mocy również do godz. 20 w środę.

Ze względu na warunki pogodowe Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w poniedziałek alert, który obowiązuje również we wtorek. Ostrzeżenie otrzymały osoby przebywające na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, a także niektórych powiatów w woj. mazowieckim. RCB zaleca, aby unikać otwartych przestrzeni i ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawach prądu.

Do południa we wtorek na zlewni Brynicy w województwie śląskim aktywny pozostaje alert hydrologiczny II stopnia. „W związku ze spływem wód opadowych, na stacji hydrologicznej Brynica na rzece Brynicy prognozuje się dalszy wzrost stanu wody, powyżej stanu ostrzegawczego” – poinformował Instytut.

Ostrzeżenie hydrologiczne II stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, z tendencją wzrostową stanu wody i możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów alarmowych.

Pogoda w Warszawie. Możliwy deszcz i burze

We wtorek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Niewielka możliwość przelotnych opadów deszczu i burz. Prognozowana suma opadów do 30 mm. Temperatura maksymalna 31 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. Podczas ewentualnych burz porywy wiatru do 65 km/h. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Możliwe przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do 15 mm.

Temperatura minimalna 20 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni i północny. W trakcie ewentualnych burz porywy wiatru do 65 km/h. W środę zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu i burze z możliwym gradem. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do 50 mm. Temperatura maksymalna 32 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W trakcie burz możliwe porywy do 90 km/h.