Ma to miejsce w szczególnym momencie, bo raptem kilka miesięcy temu, w październiku 2024 r., szef MSZ Radosław Sikorski zdecydował o zamknięciu konsulatu rosyjskiego w Poznaniu. Jak podkreślił, decyzja miała związek ze sprawą Serhija S., obywatela Ukrainy, zwerbowanego przez rosyjskie służby do podpalenia Centrum Dekoral we Wrocławiu i zatrzymanego tuż przed atakiem. – Nie cofniemy się ani o krok. Bronimy Rzeczypospolitej, bronimy Polaków – oświadczył szef MSZ.

Czy w takim przypadku PKP SA powinno przedłużać umowę dotyczącą budynku w Krakowie? – W podejmowaniu decyzji o kontynuacji stosunku umownego z konsulatem spółka bierze pod uwagę m.in. aktualną sytuację geopolityczną i posiłkuje się także pozyskanymi w związku ze sprawą rekomendacjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych – informuje nas rzecznik PKP SA.

Decyzja o przedłużeniu najmu prawdopodobnie zapadła w MSZ, które nie chce eskalować konfliktu z Rosją

– To, że pozostawienie konsulatu rekomendowało MSZ, jest bardzo prawdopodobne – mówi nam anonimowo wysoki rangą dyplomata, odpowiadający w przeszłości m.in. za stosunki z Rosją. – Po zamknięciu konsulatu w Poznaniu Rosja wykonała zdecydowany odwet, a minister Sikorski może się obawiać dalszej eskalacji – dodaje. Przypomina, że w reakcji na decyzję dotyczącą stolicy Wielkopolski w grudniu 2024 r. Rosja ogłosiła zamknięcie konsulatu generalnego RP w Petersburgu oraz uznała jego pracowników za persona non grata.

Wskutek ostatnich decyzji Polsce pozostały w Rosji jedynie ambasada i dwa konsulaty. Podobną liczbę placówek ma Rosja w Polsce, a drugi z konsulatów mieści się w Gdańsku. W 2024 r. „Fakt” alarmował, że Rosjanie nie płacą za jego użytkowanie, a dług zbliża się już do miliona złotych.