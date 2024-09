23 sierpnia obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych, proklamowany przez Parlament Europejski w rocznicę zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow. To porozumienie między dwoma totalitaryzmami – nazizmem i komunizmem – doprowadziło do tragedii milionów ludzi – dramatu II wojny światowej, przymusowych przesiedleń, obozów koncentracyjnych, gułagów, Holokaustu. Do refleksji nad znaczeniem minionych wydarzeń i rozmów ze świadkami historii XX wieku zachęca międzynarodowa kampania społeczno-edukacyjna „Pamiętaj. 23 sierpnia”, realizowana przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność (ESPS) już po raz dziesiąty. Tegorocznym jej elementem jest m.in. nowo powstały mural w Warszawie.