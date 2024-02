Europoseł Krzysztof Brejza opublikował 16 stycznia na Twitterze informację, uzyskaną w trybie dostępu do informacji publicznej, z której wynikało, że komentatorzy wypowiadający się w programach informacyjnych i publicystycznych TVP otrzymywali za to wynagrodzenie — w przypadku pojedynczych wypowiedzi było to 500 zł, w przypadku umów ryczałtowych określano pułap wynagrodzenia — maksymalny wynosił 298 890 zł brutto (za 2023 rok).

TVP podała, że na liście opłaconych komentatorów byli: Jacek i Michał Karnowscy, Adrian Stankowski, Jerzy Jachowicz, Elżbieta Królikowska-Avis, Piotr Grzybowski, Paweł Piekarczyk, Miłosz Manastarski, Marek Formela, Karol Gaca, Jacek Wrona, Maciej Gnatowski, Anna Derewienko, Marian Kowalewski, Jan Pietrzak, Piotr Nisztor.

Na liście, przedstawionej przez TVP, nie ma gen. Romana Polki, choć były dowódca GROM pojawiał się w 2023 roku w „Wiadomościach” TVP aż 122 razy. Więcej, według danych serwisu ekspercitvpis.info, w ubiegłym roku telewizja emitowała tylko wypowiedzi Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie” (144 razy).



Gen. Roman Polko: 500 zł za komentarz w TVP? Ja bym się wstydził

— Jeśli ktoś jest ekspertem w swojej dziedzinie, nie bierze pieniędzy za opinię. Mam emeryturę generalską, prowadzę wykłady, spotkania, piszę książki, więc nie muszę łasić się o 500 zł — skomentował Roman Polko w rozmowie z wprost.pl. — Żaden prawdziwy fachowiec, który dba o reputację i funkcjonuje na uczciwym rynku, nie dorabia w fabryce propagandy i nie próbuje — jak niektórzy — usprawiedliwiać się, że nie miał na dojazd czy hotel — podkreślił.