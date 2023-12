Młody człowiek walczący o prawa osób ze spektrum autyzmu doradcą Rzecznika Praw Dziecka

16-letni Jan Gawroński został w 2022 r. zdobywcą nagrody „Młody Człowiek bez barier” przyznawanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. W tekście o Janku, który można przeczytać na stronie Niepełnosprawni.pl jego mama, Sylwia Kowalska opowiada, że u syna zdiagnozowano autyzm, gdy był małym dzieckiem. To jednak nie przeszkadza mu w próbie zmieniania świata, bo przy swoim zamiłowaniu do prawa (studiował na Młodzieżowym Uniwersytecie Prawa) próbuje sprawić, by szkoły były przyjaźniejsze osobom ze spektrum autyzmu. Postuluje, by nie było ocen z zachowania dla uczniów. - One są niesprawiedliwe. Nie można oceniać czegoś, co nie jest przedmiotem. Chciałbym, żeby Łódź była strefą wolną od takich ocen – wypowiada się we wspomnianym artykule. Już teraz doprowadził do tego, że dzwonki w jego szkole zostały ściszone, co jest korzystniejsze dla osób rozwijających się w spektrum autyzmu.

— To jest dla mnie bardzo ważna chwila, która dla mnie wiele znaczy. Co idzie za tym powołaniem? Idzie bardzo dużo konkretów, które też pani rzecznik zapowiadała, jak kandydowała na ten urząd – zapewniał Gawroński.

Czytaj więcej Plus Minus Tomasz Terlikowski: Rzeczniczka szkolnej różnorodności Tydzień temu broniłem Dominiki Chorosińskiej. Teraz – na drugą nóżkę – będę bronił nowej rzeczniczki praw dziecka Moniki Hornej-Cieślak. Odkąd została wybrana, nie ustają ataki na nią ze strony środowisk prawicowych i katolickich.

Nowa rzeczniczka chce rozmawiać z dziećmi

Monika Horna-Cieslak od początku swojego kandydowania podkreślała: nic o nas bez nas i tłumaczyła, że chce być „tubą osób młodych”, mówić o ich sprawach ich głosem. - Chciałabym, by w pracach Rzecznika uczestniczyły także dzieci i młodzież, by zwracać uwagę na ich poglądy – mówiła w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej”.

Zapowiadała także powołanie Społecznej Rady Dzieci i Młodzieży składającej się głównie z młodzieżowych doradców społecznych. Zapowiedziała także zmiany legislacyjne ułatwiające młodym ludziom dostęp do psychologa bez zgody rodziców oraz przekształcenie powszechnego systemu oceniania.