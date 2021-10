Podczas czwartkowej konferencji dotyczącej nowych obostrzeń, premier Mateusz Morawiecki zarzucił sektorowi prywatnej ochrony zdrowia brak pomocy w walce z pandemią koronawirusa.

Reklama

– Nie do końca miał rację: ministerstwo zdrowia podpisało umowę z prywatnymi placówkami zdrowia, które włączyły się w walkę z Covid-19 – przypomina Michał Szułdrzyński. – Co wyborców obchodzi dzisiaj, co PO robiło sześć lat temu, skoro od sześciu lat pełną odpowiedzialność za służbę zdrowia ma PiS, a już trzeci rok z rzędu tę odpowiedzialność ma na sobie premier Morawiecki – dodaje.

Zdaniem Michała Kolanki, strategia ma przypomnieć wyborcom PiS, że nie ma innej alternatywy. – Alternatywa jest znacznie gorsza, bo PO chciało sprywatyzować szpitale – tak słowa premiera tłumaczy Michał Kolanko.



Tymczasem Zbigniew Ziobro w wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Sieci” zaatakował nie tylko premiera Morawieckiego, ale także wicepremiera Glińskiego. – Ta krytyka obu premierów jest krytyką Jarosława Kaczyńskiego – mówi Michał Szułdrzyński. Jak tłumaczy Michał Kolanko, ten wywiad to część strategii poprzedzającej samodzielny start w wyborach Solidarnej Polski. By ją podtrzymać, partia Zbigniewa Ziobry wystawiła wcześniej samodzielnego kandydata na prezydenta Rzeszowa oraz podkreśla różnice w podejściu do polityki energetycznej dzielące ją z PiS. – Gdyby nie było pandemii, ten wywiad byłby początkiem dużego kryzysu politycznego – mówi Kolanko.