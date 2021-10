Jeżeli chcemy przezwyciężyć pandemię Covid-19, szczepienia o zasięgu globalnym są koniecznością. Od początku kryzysu Europa bardzo poważnie traktuje swoją odpowiedzialność wobec społeczności międzynarodowej. Nigdy nie stawialiśmy UE na pierwszym miejscu, naszym znakiem rozpoznawczym była solidarność, a celem jest osiągnięcie do końca września 2022 r. celu poziomu zaszczepionych na świecie wynoszącego 70 proc.

Kres pandemii

Wiele krajów o niskim i średnim dochodzie wciąż ma przed sobą długą drogę do osiągnięcia tego celu. W Afryce do tej pory tylko 4 proc. ludności przyjęło szczepionkę. To dla nas wyzwanie na nieznaną dotąd skalę. Jednak wspólnymi siłami możemy i musimy mu sprostać.

Kraje UE dysponują możliwościami, aby znacząco przyczynić się do ochrony ludzkiego życia i zarazem położenia kresu pandemii na świecie. Zawdzięczamy to w znacznej mierze unijnej strategii dotyczącej szczepionek.

Obecnie mamy ponad 4,2 mld dawek bezpiecznych i skutecznych szczepionek dla mieszkańców całego świata. Państwa UE otrzymały ponad 800 mln dawek, co pozwoliło na pełne zaszczepienie ponad 290 mln mieszkańców wspólnoty. Dobra koordynacja sprawiła, że spełniliśmy naszą obietnicę: przed końcem lata 70 proc. dorosłych obywateli UE było zaszczepionych przeciwko Covid-19. Zapewniliśmy wystarczającą liczbę dawek na potrzeby własne i mogliśmy podzielić się z innymi.

UE i jej państwa członkowskie zobowiązały się do zapewnienia sprawiedliwego i solidarnego dostępu do szczepionek. Będąc światową potęgą farmaceutyczną i największym globalnym eksporterem szczepionek, będziemy nadal wspierać inne kraje na świecie. Wyeksportowaliśmy połowę wszystkich dawek wyprodukowanych w Unii – dotychczas było to 900 mln. Nasz wkład w inicjatywę COVAX, czyli realizowany w ponad 140 krajach program na rzecz globalnego dostępu do szczepionki przeciwko Covid-19, to ponad 3 mld euro.

Wsparcie słabszych

Jako drużyna Europy musimy zrealizować nasze zobowiązanie do wspierania krajów o niskim i średnim dochodzie, oferując im do końca 2021 r. ponad 250 mln dawek. Na tym etapie państwa członkowskie udostępniły jedynie około 50 mln dawek. Musimy zwiększyć tempo. Dodatkowe 200 mln dawek zostanie przekazanych do połowy przyszłego roku.

Europa wkroczyła już na drogę odbudowy po pandemii. Poprawa sytuacji zdrowotnej i znoszenie restrykcji przynoszą ożywienie naszych gospodarek: zgodnie z prognozami PKB Unii wzrośnie o 4,8 proc. w tym roku i o 4,5 proc. w przyszłym. Sytuacja nie jest jednak stabilna.

Pandemia trwa, a globalne ożywienie gospodarcze postępuje w nierównym tempie. Opóźnienie w realizacji kampanii szczepień zwiększa ryzyko wystąpienia nowych, bardziej zaraźliwych i niebezpiecznych wariantów wirusa. Covid-19 nie uznaje granic. Nikt nie będzie bezpieczny, dopóki wszyscy nie będziemy bezpieczni. To nie frazes. I nie jest to tylko nakaz moralny, lecz kwestia zdrowia publicznego oraz geopolityczna konieczność.

Nadal będziemy przekazywać szczepionki w formie darowizny. Aby pomóc krajom w ich wykorzystaniu, musimy zapewnić przejrzyste plany dotyczące produkcji i dostaw. Jedynie zwiększenie poziomu wyszczepienia na świecie sprawi, że znów będziemy mogli podróżować, cieszyć się kwitnącą gospodarką i żyć bez strachu przed Covid-19.

Kluczowa rola UE

Aby to osiągnąć, inwestujemy również w lokalną produkcję szczepionek i leków, aby zaspokoić potrzeby strukturalne w Afryce i pokonać „wąskie gardła" w kampaniach szczepień na tym kontynencie, wzmocnić gotowość i zdolność reagowania.

Europa ma do odegrania kluczową rolę w utrzymaniu globalnej solidarności, opanowaniu pandemii i sprawnej odbudowie. Chodzi tu o działania polegające na wzmacnianiu światowej infrastruktury bezpieczeństwa zdrowotnego i wspieraniu przygotowania się na szczeblu światowym na zagrożenia zdrowia. Sprawy te są dla nas priorytetem i stanowią integralną część Europejskiej Unii Zdrowotnej.

Na tym polu mamy już pewne osiągnięcia – unijny urząd ds. gotowości i reagowania na wypadek stanu zagrożenia zdrowia (HERA) będzie wspierał międzynarodową współpracę i reagował globalnie na przyszłe transgraniczne zagrożenia. Tylko wspólnie możemy sprostać tej pandemii.

Stella Kyriakides – unijna komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności

Jutta Urpilainen – unijna komisarz ds. partnerstwa międzynarodowego