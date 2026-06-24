Kometa 3I/Atlas była dopiero trzecim obiektem spoza naszego Układu Słonecznego, który można było oglądać z Ziemi. Sporo informacji na jej temat dostarczyły obserwacje prowadzone za pomocą najpotężniejszych teleskopów na świecie.

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Kometa 3I/Atlas może być najstarszym obiektem zaobserwowanym w naszym Układzie Słonecznym

Według badania opublikowanego niedawno w czasopiśmie naukowym „Nature”, kometa 3I/Atlas może mieć nawet 12 mld lat. Dla porównania, nasz Układ Słoneczny powstał około 4,5 mld lat temu.

Badania opierają się na proporcjach pierwiastków chemicznych, zwanych izotopami, wykrytych w komecie przez teleskop kosmiczny Jamesa Webba oraz obserwatorium Alma w Chile. Na ich podstawie okazało się, że w porównaniu z kometami w naszym Układzie Słonecznym, 3I/Atlas zawiera 10 razy więcej deuteru – rodzaju wodoru powszechnie występującego w ciężkiej wodzie.

– Zgodnie z naszą wiedzą z zakresu astrochemii, tak duża zawartość ciężkiej wody może tak naprawdę powstać tylko w bardzo zimnym środowisku – wyjaśnił Martin Cordiner z Centrum Lotów Kosmicznych im. Goddarda (NASA), jeden z autorów badania cytowany przez serwis „The Guardian”.

Kometa 3I/Atlas jest prawdopodobnie jednym z najzimniejszych obiektów, jakie kiedykolwiek zaobserwowano w naszym Układzie Słonecznym. Dowody izotopowe wskazują, że powstała w środowisku o temperaturze minus 243 stopnie Celsjusz.

Naukowcy nadal nie wiedzą, skąd pochodzi kometa 3I/Atlas

Naukowcy nie wiedzą, skąd dokładnie przybyła kometa 3I/Atlas. Uważają jednak, że tego typu obiekty międzygwiezdne powstają w podobny sposób jak komety w naszym Układzie Słonecznym. Wyrzucane są podczas gwałtownego formowania się nowej planety.

Niebędąca powiązaną grawitacyjnie z żadną gwiazdą, kometa 3I/Atlas spędziła prawdopodobnie miliardy lat na „niewyobrażalnie rozległych trajektoriach wokół naszej galaktyki” – przyznał Cordiner.

Astronomowie spodziewają się, że w nadchodzących latach uda się odkryć znacznie więcej obiektów międzygwiezdnych, zwłaszcza dzięki nowemu obserwatorium im. Vera C. Rubin w Chile.

– To dopiero początek nowej, ekscytującej dziedziny, musimy się jeszcze wiele dowiedzieć o tych obiektach oraz o tym, co mogą nam powiedzieć o naszej galaktyce – powiedział Cordiner.

Kometa 3I/Atlas. Co to za obiekt?

Kometa 3I/ATLAS jest trzecim obiektem międzygwiezdnym po 1I/ʻOumuamua z 2017 r. i 2I/Borisovie z 2019 r. Została odkryta 1 lipca 2025 r. przez teleskopy wchodzące w skład programu badawczego ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) w Chile.

Porusza się z prędkością ponad 210 tysięcy kilometrów na godzinę. 29 października 2025 r. znalazła się w peryhelium, czyli w miejscu swojej orbity położonym najbliżej Słońca. Była wówczas w odległości około 210 mln km od niego. Natomiast 19 grudnia 2025 r. kometa 3I/ATLAS znalazła się najbliżej Ziemi, mijając ją w odległości ok. 270 mln km. W tym czasie pojawiały się teorie, według których 3I/ATLAS miała nie być kometą, a obcym statkiem kosmicznym. Twierdzenia te nigdy jednak nie zostały potwierdzone przez NASA.

– Kometa opuszcza obecnie Układ Słoneczny i już nigdy nie wróci, więc przyszłe obserwacje będą coraz trudniejsze – powiedział astronom Peter Vereš, który brał udział w identyfikacji komety.