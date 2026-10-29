W czwartek, 29 października, zmarł bp Paweł Socha - poinformowała diecezja zielonogórsko-gorzowska. Biskup senior dożył 91 lat.

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Mimo zaawansowanego wieku do ostatniej chwili angażował się w działalność duszpasterską. 11 marca, podczas obchodów 400. rocznicy powstania Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie, zaapelował do biskupów o zmianę podejścia do duszpasterstwa. Występując w drugim dniu obrad 404. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski proponował „przejście od duszpasterstwa nieustannego planowania, aktywizmu, przywiązywania wielkiej wagi do liczb, statystyk i wymiernego sukcesu do wspólnego wsłuchiwania się w to, co mówi i co poleca czynić Bóg”.

Hierarcha wypowiadał się również na temat skandali seksualnych w Kościele katolickim. Twierdził, że ich rozwiązanie wymaga „prawdy, sprawiedliwości i oczyszczenia”. Zwracał przy tym uwagę, że „bardziej niż reformy strukturalnej potrzebne jest nawrócenie serc”.

Zmarł bp Paweł Socha. Święcenia biskupie przyjął od kard. Karola Wojtyły

Bp Paweł Socha urodził się 10 stycznia 1935 r. w Wojsławicach koło Radomia, na terenie ówczesnej diecezji sandomierskiej, obecnie radomskiej. W 1951 r. wstąpił do Zgromadzenia Misji, wspólnoty zakonnej założonej przez św. Wincentego a Paulo.

Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1958 r. w kościele Księży Misjonarzy na krakowskim Stradomiu. Udzielił mu ich abp Eugeniusz Baziak. W 1969 r. uzyskał doktorat z teologii na podstawie pracy „Idea Tradycji według konstytucji Dogmatycznej Dei Verbum”.

16 listopada 1973 r. papież Paweł VI mianował go biskupem pomocniczym nowo utworzonej diecezji gorzowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Tunigaba. Święcenia biskupie przyjął 26 grudnia tego samego roku w katedrze gorzowskiej. Głównym konsekratorem był kard. Karol Wojtyła. Jako swoje zawołanie biskupie wybrał łacińskie słowa Facere veritatem in caritate, czyli „Czynić prawdę w miłości”.

Bp Socha przez lata uczestniczył w pracach licznych gremiów Konferencji Episkopatu Polski. W latach 1980–1996 przewodniczył Komisji ds. Duchowieństwa. W okresie 1978–1996 działał także w Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego, a w latach 1980–1989 – w Komisji ds. Duszpasterstwa Akademickiego.

Był również członkiem Komisji ds. Ateizmu, Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą oraz Komisji Mieszanej Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni.

W 1990 r. brał udział w VIII Synodzie Biskupów w Rzymie, poświęconym formacji kapłańskiej. W latach 1981–1997 pełnił funkcję dyrektora krajowego Unii Apostolskiej Kleru.



Emerytura i odznaczenia bp Pawła Sochy

Pod koniec 2009 r., ze względu na zbliżające się 75. urodziny, bp Socha złożył rezygnację z urzędu biskupa pomocniczego, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Benedykt XVI przedłużył mu jednak możliwość pełnienia posługi do końca 2011 r. Ostatecznie 16 stycznia 2012 r., w wieku 77 lat, przeszedł na emeryturę.

Za działalność i zasługi został uhonorowany licznymi wyróżnieniami. W 2018 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a w 2024 r. – Krzyż Oficerski tego orderu. W 2018 r. przyznano mu również honorowe obywatelstwo gminy Gózd. Wcześniej, w 2007 r., został odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego.

