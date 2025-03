W jakim stanie jest papież Franciszek? Jest nowy komunikat Watykanu

W poniedziałek wieczorem służby prasowe Watykanu informowały, iż doszło do stabilizacji stanu zdrowia papieża. Potwierdzać to miały wyniki badań krwi oraz ocena kliniczna po dobrej reakcji organizmu Franciszka na terapię farmakologiczną. „Jednakże, biorąc pod uwagę złożoność obrazu klinicznego oraz poważny stan infekcyjny stwierdzony w momencie przyjęcia do szpitala, konieczne będzie kontynuowanie terapii farmakologicznej w warunkach szpitalnych przez kolejne dni” – wskazano.

Wciąż nie wiadomo, jak długo Franciszek pozostanie w poliklinice Gemelli – lekarze są zdania, że konieczne jest dalsze leczenie w warunkach szpitalnych.

Papież Franciszek szczególnie narażony na infekcje płuc

Stan Franciszka wzbudza niepokój wśród wiernych. 88-letni papież w ostatnich miesiącach i latach miał wiele problemów ze zdrowiem. 16 stycznia Watykan poinformował, że Franciszek upadł i doznał stłuczenia – na audiencjach pojawił się z unieruchomioną prawą ręką. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej oświadczyło wówczas, że to środek ostrożności. Był to kolejny taki przypadek w ostatnich tygodniach – 7 grudnia Franciszek przewodniczył ceremonii w Bazylice św. Piotra, podczas której mianowano 21 nowych kardynałów. Uwagę mediów przyciągnął wtedy duży siniak na brodzie papieża. Watykan wyjaśnił, że Franciszek uderzył się o stolik nocny.

Franciszek, który jest papieżem od 2013 roku, w ostatnich latach miewał także inne kłopoty zdrowotne – z powodu bólu kolan i pleców często porusza się na wózku inwalidzkim, a w Domu św. Marty korzysta z chodzika lub wspiera się laską. W 2021 roku papieżowi wycięto również fragment jelita, a dwa lata później był operowany z powodu przepukliny brzusznej. W ubiegłym roku papież odwołał też swój udział w Drodze Krzyżowej w Koloseum z powodu infekcji dróg oddechowych.

Franciszek jest szczególnie podatny na infekcje płuc – w młodości zachorował na zapalenie opłucnej i usunięto mu część jednego płuca.