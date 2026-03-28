Stan faktyczny:

Sprawa była pokłosiem nieprawidłowo wykonanego makijażu permanentnego brwi. Poszkodowana klientka, zwracając się do doświadczonej linergistki, oczekiwała delikatnego efektu, który podkreśliłby jej naturalną urodę. Zagwarantować miało jej to dobranie techniki ombre, jednak zamiast tego z gabinetu wyszła z grubymi, asymetrycznymi, nierównymi i czarnymi brwiami. Początkowo przekonywano ją, że na ostateczny, delikatniejszy efekt trzeba poczekać kilka tygodni. Jednak okazało się, że makijaż nadawał się tylko do usunięcia. Obawy klientki, że zabieg został wykonany błędnie, potwierdzono też w opiniach uzyskanych przez nią w dwóch niezależnych gabinetach. Gdy nie przyjęto jej reklamacji, postanowiła iść do sądu. W pozwie opisywała, jaki wpływ cała sytuacja wywarła na jej codzienne życie. Podkreślała, że czuła się oszpecona i brzydka. Pracując w przychodni lekarskiej, każdego dnia musiała konfrontować się z reakcjami ludzi na swój wygląd. Próbując odwrócić skutki nieudanego zabiegu, musiała wydać kolejne pieniądze.

Rozstrzygnięcie:

Sąd rejonowy uwzględnił jej roszczenia. Wziął pod uwagę m.in. koszty, jakie musiała ponieść na drodze do uzyskania danego wyglądu skóry, której stan w przyszłości kwalifikowałby ją do ponownego – prawidłowego już – wykonania makijażu permanentnego. Potwierdził też, że linergistka – mimo stażu zawodowego – nie miała umiejętności pracy z dobraną techniką ombre, w efekcie czego wykonane przez nią brwi były zbyt grube, ciemne i mocne. Sąd nie miał wątpliwości, że w związku z działaniami pozwanej doszło do uszczerbku na wizerunku powódki. Specjalistka nie zaproponowała swojej klientce jednak żadnej pomocy ani w usunięciu skutków swoich działań, ani w ich naprawie, więc ta musiała szukać ratunku na własną rękę. Powódka bardzo boleśnie odczuła usuwanie makijażu permanentnego. Sąd uznał, że klientce należy się rekompensata. Rozważając jednak kwotę zadośćuczynienia, które – oprócz odszkodowania – należy jej przyznać, podkreślił, że musi ona wystarczyć do złagodzenia doznanych cierpień. A zarazem takie, które „nie premiuje osób o słabszej konstrukcji psychicznej, reagujących intensywniej na sytuacje traumatyczne lub też nie prowadzi do pokrzywdzenia osób o osobowości zamkniętej, kumulującej w sobie wewnętrzne emocje”. I ostatecznie przyznał klientce 18,5 tys. zł rekompensaty.

Sygnatura akt: I C 413/23

