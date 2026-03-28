– Mówiliśmy o zmianach, które możemy wprowadzić od dwóch tygodni. Nie da się ich przygotować z dnia na dzień – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” minister finansów Andrzej Domański. W piątek Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o akcyzie, która umożliwia obniżkę podatku na paliwa oraz ustawę wprowadzającą urzędowe ceny maksymalne na benzynę i olej napędowy. Gdy wejdą w życie, ceny na stacjach mogą wyraźnie spaść – wynika z analiz portalu e-petrol.pl. Benzyna może zaraz kosztować od 5,99 do 6,19 zł za litr.
Od poniedziałku czekają nas duże obniżki cen paliw na stacjach. Po wprowadzeniu rządowego pakietu paliwowego, Orlen nie zamierza wycofywać się ze s...
Ustawy musiał tylko jeszcze podpisać prezydent, ale Karol Nawrocki miał w piątek problem. W godz. 15 wyleciał do USA z dwudniową wizytą roboczą, żeby wziąć udział w konferencji CPAC (Conservative Political Action Conference), corocznym spotkaniu, w którym udział biorą konserwatywni aktywiści i urzędnicy. Ustawy w Senacie zostały przegłosowane kilkanaście minut przed przed jego wylotem.
W czwartek premier Donald Tusk ogłosił wdrożenie pakietu CPN (Ceny Paliw Niżej), który zakłada obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc. oraz redukcję akcyzy o 0,28 zł na olej napędowy i 0,29 zł na benzynę. Pomysł zmian nie spotkał się z przychylnością Pałacu Prezydenckiego.
Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta Karola Nawrockiego napisał na portalu X po ogłoszeniu pakietu CPN przez premiera: „Diesel musiał zdrożeć o ponad 2 zł, a rolnicy musieli wykonać już znaczną część prac polowych, żeby rząd w ogóle zdecydował się zareagować na ceny paliw. Działania spóźnione o tygodnie, a przedstawiony plan nadal rozwiązuje tylko część problemów drożyzny na stacjach. Gdyby rząd naprawdę miał plan, nie działałby dziś w pośpiechu i pod presją. Prezydent pilnie oczekuje na ustawę”.
Po tym, jak Senat pilnie ją przegłosował, szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreślił, że decyzja głowy państwa będzie uzależniona od jakości legislacyjnej dokumentów. – Jeżeli ta ustawa senacka trafi na biurko prezydenta, mimo że prezydent dzisiaj wylatuje do Dallas, zrobimy wszystko, żeby to podpisać. Jeżeli będą tylko takie możliwości techniczne i ta ustawa nie będzie zawierać jakichś krytycznych błędów – zakładam, że nie – to pan prezydent na pewno będzie chciał, żeby te przepisy weszły błyskawicznie w życie – powiedział szef KPRP.
Reakcja Pałacu Prezydenckiego nie zaskakuje rządzących. Prezydent podpisał ustawy jeszcze w samolocie do Stanów Zjednoczonych.
– Prezydent nie ma wyjścia. Musi podpisać te ustawy. Weto byłoby niezrozumiałe, a na poprawki jest za późno. Najbliższe posiedzenie Sejmu jest przewidziane na kwiecień, kolejnego posiedzenia przed świętami już nie będzie – mówił „Rzeczpospolitej”, jeszcze przed podpisaniem ustaw, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
Prezydent RP Karol Nawrocki podczas lotu do Dallas podpisał ustawy obniżające ceny paliw – poinformował rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewic...
Z naszych informacji wynika, że w koalicji 15 października rozmowy na temat CPN trwały od kilkunastu dni. – Podczas klubu parlamentarnego Lewicy, przed obradami Sejmu odebrałem wiele niepokojących sygnałów od naszych parlamentarzystów, którzy przyjechali z całej Polski, że coś trzeba zrobić, żeby ceny na stacjach benzynowych nie były tak wysokie. I to szybko. Przedzwoniłem do osób władnych w Koalicji Obywatelskiej i rządzie, żeby przyspieszyć prace. I przyspieszono – mówi nam Czarzasty.
– PiSowi łatwo powiedzieć, że z dnia na dzień obniżymy ceny paliw, bo niby oni tak robili, ale wiedzą doskonale, że takich ustaw nie przygotowuje się dnia na dzień – mówi „Rzeczpospolitej” minister finansów. Ruch rządu krytykuje Konfederacja. – Krok w dobrą stronę, ale spóźniony. Trudno zrozumieć, co takiego stało na przeszkodzie, by tę ustawę przygotować choćby tydzień temu i spokojnie przez Sejm ją przeprocesować. Uważamy, że podatki na paliwo powinniśmy obniżyć na stałe – powiedział w RMF FM Michał Wawer, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Konfederacji. Przedstawiciele koalicji 15 października są przekonani, że wdrożenie CPN musi nastąpić błyskawicznie. – Nie wyobrażam sobie, żeby prezydent nie podpisał ustaw – mówił nam, jeszcze przed podpisaniem, poseł KO Tomasz Siemoniak. Tym bardziej, że ceny paliw mogą jeszcze wzrosnąć, gdy konflikt na Bliskim Wschodzie będzie się przedłużał.
Politolog prof. Rafał Chwedoruk mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że właśnie koszty życia codziennego będą tematem kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Włodzimierz Czarzasty: – PiS i Pałac Prezydencki krytykując nas, mówią do swoich wyborców i naszych przeciwników. To oczywiste jak to, że Karol Nawrocki nie może szkodzić Polakom, wetując ustawy o cenach paliw. Przy wielkanocnych stołach Polacy o niczym innym by nie rozmawiali – konkluduje marszałek Sejmu.
