Kim Yo Dzong, jedna z najważniejszych postaci północnokoreańskiego reżimu, w oświadczeniu opublikowanym przez państwową agencję KCNA stwierdziła, że szacunki Zełenskiego są „pozbawione podstaw”. Jej zdaniem ukraiński prezydent celowo wykreował sytuację, przedstawiając nieprawdziwe informacje.

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Zełenski wspomniał o możliwym zwiększeniu obecności północnokoreańskich wojsk w Rosji w jednym ze swoich wpisów na platformie X. Jednocześnie zwrócił się do Korei Południowej o wsparcie dla ukraińskiej obrony powietrznej.

Kim Yo Dzong ponownie obarczyła Stany Zjednoczone i państwa zachodnie odpowiedzialnością zarówno za wybuch wojny w Ukrainie, jak i jej przedłużanie.

Korea Północna wspiera Rosję

Według szacunków Korea Północna wysłała w 2024 roku do rosyjskiego obwodu kurskiego około 14 tys. żołnierzy. Ich obecność miała związek z podpisanym przez Moskwę i Pjongjang traktatem o kompleksowym partnerstwie strategicznym, zawartym podczas wizyty Władimira Putina w Korei Północnej w czerwcu 2024 roku.

Pjongjang dostarcza także Rosji uzbrojenie. Ukraińskie źródła oraz niezależne analizy wskazują na dostawy milionów pocisków artyleryjskich i moździerzowych, a także rakiet balistycznych, systemów artylerii dalekiego zasięgu i wyrzutni rakietowych.

Kim Yo Dzong skrytykowała również politykę Waszyngtonu wobec Pjongjangu. Jej zdaniem mimo decyzji Donalda Trumpa o znacznym ograniczeniu udziału USA we wspólnych ćwiczeniach wojskowych z Koreą Południową, amerykańska polityka wobec Korei Północnej nie uległa zasadniczej zmianie.

Przyznała jednocześnie, potwierdzając wcześniejszą wypowiedź Donalda Trumpa, że relacje między przywódcami USA i Korei Północnej są „naprawdę dobre”. Zastrzegła jednak, że Waszyngton nadal prowadzi ćwiczenia wojskowe z Seulem i stanowi – w ocenie Pjongjangu – zagrożenie dla bezpieczeństwa Korei Północnej.

Kim Yo Dzong powiedziała też, że nie ma wiedzy o ostatnich kontaktach przywódców obu państw. Donald Trump mówił w poniedziałek, że otrzymał odpowiedź od Kim Dzong Una po tym, jak zapowiedział ograniczenie skali amerykańsko-południowokoreańskich ćwiczeń i określił Koreę Północną jako kraj „niezagrażający i pełen szacunku”.