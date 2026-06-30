Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem od środy wstrzymany zostanie ruch osób, pojazdów, towarów i ładunków przez następujące przejścia:

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Wyborg i Swietogorsk w obwodzie leningradzkim (granica z Finlandią),

Wiarcylia i Liuttia w Karelii (granica z Finlandią),

Petersburg-Finlandzki w Petersburgu (granica z Finlandią),

Pieczory-Pskowskie w obwodzie pskowskim (granica z Estonią),

Pytałowo w obwodzie pskowskim (granica z Łotwą).

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma poinformować o tej decyzji władze Finlandii, Estonii i Łotwy.

Rosja zamyka siedem kolejowych przejść granicznych. MSZ nie podaje powodu

W dokumencie nie podano powodów zamknięcia przejść ani terminu obowiązywania wprowadzonych ograniczeń.

W praktyce od dwóch lat funkcjonowały jedynie przejścia w Pieczorach i Pytałowie. Kolejowe przejścia graniczne z Finlandią pozostawały zamknięte na mocy decyzji władz fińskich.

Duńskie śledztwo z 26 czerwca wykazało, że Rosja znacząco zwiększa swoją obecność wojskową na granicy NATO, przygotowując się do potencjalnej przyszłej wojny z Sojuszem.

Pomimo zdecydowanego poparcia dla Ukrainy, państwa bałtyckie i nordyckie nie angażują się w walki, choć od początku pełnoskalowej inwazji zapewniają Kijowowi pomoc wojskową, wywiadowczą i humanitarną.