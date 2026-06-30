Z tego artykułu dowiesz się: Jak ataki na rosyjskie rafinerie wywołały kryzys paliwowy, który dotknął nawet Moskwę.

W jaki sposób braki benzyny wpływają na nastroje społeczne i notowania władz?

Jaki jest militarny cel ukraińskiej kampanii i jak Kreml próbuje na nią odpowiadać.

Dlaczego konflikt przekształca się w wojnę na wyniszczenie i co może zadecydować o jej finale.

– 30 proc. rafineryjnych obiektów Rosji zostało zniszczonych i już nie może wspierać tej wojny – jeszcze tydzień temu mówił Andrij Melnyk, ukraiński przedstawiciel w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Od tego czasu sytuacja tylko się pogorszyła, ale wojna trwa nadal.

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Obecnie jednak Putin po raz pierwszy publicznie przyznał istnienie problemów na rynku paliw (czyli braku benzyny), ale stwierdził, że „nie są krytyczne”. Zgadza się z nim część rosyjskich ekonomistów. – Będziecie zaskoczeni, ale w Rosji nie ma deficytu benzyny. (…) W Rosji działa 35 dużych rafinerii i około 80 mniejszych. Nie da się wszystkich jednocześnie wybić z rynku – uważa bankier Jewgienij Kogan.

Władze nie umieją zapewnić paliwa nawet stolicy. A za trzy miesiące będą wybory parlamentarne

Rosjanie chyba jednak się z nim nie zgadzają i stoją po kilkadziesiąt godzin w kolejkach przed stacjami benzynowymi. Kryzys paliwowy dotarł już nawet do Irkucka, a w południowosyberyjskiej Czycie przestały działać służby komunalne. Na razie rosyjskie władze negocjują kupno benzyny w Kazachstanie i w Indiach, a na Białorusi – paliwa lotniczego.

– Najbardziej dziwi mnie, że Kreml nie jest w stanie rozwiązać kryzysu benzynowego w Moskwie. Jasne, że jest deficyt paliwa w całym kraju z powodu nieustających, ukraińskich ataków. Ale tylko Moskwa ma znaczenie – polityczne. A teraz media społecznościowe zawalone są nagraniami sfrustrowanych mieszkańców stolicy z ich długich i bezowocnych prób zatankowania – dziwił się urodzony na Ukrainie włoski dziennikarz z „Wall Street Journal” Jaroslav Trofimov.

Zdziwienie obserwatorów bezczynnością Kremla w Moskwie jest tym większe, że wkrótce w Rosji odbędą się wybory parlamentarne. W stolicy odbył się właśnie inauguracyjny zjazd rządzącej proputinowskiej partii Jedna Rosja, na którym wystąpił sam lider kraju.

Społeczeństwo złości się na kolejne ograniczenia i braki. Ale nie ma potencjału protestu

– Na tle braku benzyny i sprawy Telegramu (władze zablokowały popularny komunikator 1 kwietnia – red.) pada popularność partii władzy. I to na trzy miesiące przed wyborami, których wyników mimo wszystko nie można tak całkowicie sfałszować. Władze muszą jakoś je wygrać – sądzi były współpracownik Aleksieja Nawalnego, Leonid Wołkow.

Według rządowych ośrodków socjologicznych zaufanie do Putina spadało najniżej w czasie wojny, właśnie z powodu kryzysu benzynowego. Ale ten „kryzys zaufania” oznacza, że ufa mu obecnie 69 proc. Rosjan – przynajmniej w oficjalnych badaniach. Nikt przy tym nie wątpi, że Jedna Rosja wygra szóste wybory z rzędu od czasu swego powstania w 2001 r., nawet jeśli kryzys paliwowy nie zostanie załagodzony.

W samej Moskwie jest z tym największy chyba problem, bowiem po ataku ukraińskich dronów miejscowa rafineria będzie zamknięta do końca roku. Jednocześnie Ukraińcy dwukrotnie atakowali biegnący wokół stolicy „rurociąg obwodowy”, którym dostarczane było paliwo z dwóch innych rafinerii (również uszkodzonych w atakach).

Krym prawie odcięty od dostaw. Putin nie chce się cofnąć

W całej Rosji 80 z 89 jej regionów wprowadziło różne ograniczenia na sprzedaż paliw. Najgorsza sytuacja jest na okupowanych terenach, przede wszystkim na Krymie, gdzie od tygodnia w ogóle nie sprzedają benzyny na stacjach. – Czy ataki na krymskie zaopatrzenie w paliwo mają jakiś sens wojskowy? Drony Szahed latają na benzynie, a wystrzeliwane są głównie z Krymu. Można to robić z innych rejonów, ale potrzebna jest infrastruktura, a poza tym wydłuży to ich lot do celu. A to da dodatkowy czas ukraińskiej obronie powietrznej. Właśnie dlatego Szahedy wystrzeliwane są też z Doniecka – wyjaśnia jeden z zachodnich analityków wojskowych.

Putin wydaje się jednak niewzruszony. W oficjalnych wystąpieniach wymienia (choć z trudem) nazwy maleńkich wiosek w stepach, jakie miała niedawno zająć jego armia. Prawdopodobnie jest przekonany, że wkrótce podbije aglomerację Słowiańsk-Kramatorsk i to pozwoli mu uważać się za zwycięzcę. Ale już teraz sugeruje, że znów chce ziem, których jego wojsko nigdy nie podbiło (Zaporoże) lub musiało się z nich wycofać (Chersoń).

Jednocześnie jednak zaskoczył wszystkich, wskazując Mińsk jako miejsce możliwych negocjacji rosyjsko-ukraińskich. Wcześniej odrzucał rozmowy (jak i zawieszenie broni na froncie), a prezydenta Wołodymyra Zełenskiego wzywał do Moskwy.

Waszyngton naciska Kreml. Ale ten szuka nadal zwycięstwa na wojnie

Na postawie Putina zaczyna powoli odbijać się pewna zmiana w amerykańskim podejściu do wojny w Ukrainie. – Rosja powinna zgodzić się na porozumienie (pokojowe). Czas nie działa na korzyść Moskwy – jako pierwszy Amerykanin powiedział to głośno tydzień temu przedstawiciel USA przy ONZ Dan Negrea. Później sekretarz stanu Marco Rubio przyznał w końcu, że na spotkaniu w Anchorage (w sierpniu ubiegłego roku) Donald Trump i Władimir Putin nie zawarli żadnego porozumienia w sprawie anektowania przez Rosję ukraińskich ziem. Obecnie potwierdził to też sam Putin.

Nie wiadomo jednak, co mogłoby oznaczać nagłe wskazanie Mińska przez niego, nic nie wiadomo o jakimkolwiek szykowanym spotkaniu rosyjsko-ukraińskim. Jak też o jakichkolwiek ustępstwach.

Kreml cały czas próbuje na froncie znaleźć militarne rozwiązanie konfliktu. W odpowiedzi na ukraińską kampanię przeciw rosyjskim rafineriom, jego armia zaczęła atakować ukraińskie stacje benzynowe w co najmniej trzech regionach kraju na bezpośrednim zapleczu frontu. – Ukraińska armia zaopatruje się „w biegu”: z cystern, czasami na stacjach benzynowych. Nie mają wielkich składów paliw, jak my – tłumaczy jeden z rosyjskich blogerów wojskowych sens obecnych nalotów.

Wojna na wyniszczenie: kto pierwszy się załamie

Tego rodzaju ataki nie zmienią jednak sytuacji na froncie i nie dadzą Putinowi zwycięstwa. W Moskwie pojawiają się jednak plotki, że dowództwo zastanawia się nad uderzeniami taktyczną bronią jądrową w ukraińskie huby logistyczne przy granicach z Polską i Rumunią. Ale jeszcze jesienią 2022 r. Kreml został uprzedzony, że skażenie radioaktywne terenu państw członkowskich NATO może być uznane za atak na Sojusz.

– Ogólna panorama pozostaje bez zmian. Trwa wojna na wyniszczenie. Nie będzie w niej zwycięzcy, będzie natomiast przegrany: ten, u kogo pierwszego załamie się system gospodarczy, polityczny czy społeczny. Co nie pozwoli mu utrzymywać wojennej ekonomii, czy nie da on sobie rady z wewnętrznymi (a nie zewnętrznymi) problemami – sądzi Wołkow.