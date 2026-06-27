„Wstępna umowa jest upokarzająca, haniebna i stanowi porzucenie suwerenności” - ocenił Kasem w oświadczeniu cytowanym przez media, m.in. agencję AFP. Dodał, że przyjmując porozumienie, libański rząd zgodził się na izraelską okupację części państwa.

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W zawarciu podpisanej w Waszyngtonie izraelsko-libańskiej umowy pośredniczyły USA. Wstępne porozumienie ma doprowadzić do trwałego pokoju między państwami. Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył jednak, że wojska jego kraju pozostaną na południu Libanu, ale przekażą dwa obszary siłom zbrojnym tego państwa.

W Libanie trwa kolejna odsłona konfliktu między Izraelem a wspieranym przez Iran Hezbollahem, który niegdyś kontrolował libańskie południe. Po tym, gdy USA i Izrael rozpoczęły pod koniec lutego wojnę z Iranem, Hezbollah się do niej przyłączył. Grupa atakowała północny Izrael, co spotkało się ze stanowczą reakcją tego państwa, które m.in. zajęło fragment południa Libanu.

„To porozumienie jest nieważne”

Hezbollah pozostaje poza kontrolą nastawionego na zacieśnienie więzi z Zachodem libańskiego rządu. Władze w Bejrucie dążą do rozbrojenia grupy, która się temu sprzeciwia.

„To porozumienie jest nieważne” - podkreślił przywódca Hezbollahu, dodając, że zamiast niego należy wdrożyć zapisy przyjętej w zeszłym tygodniu wstępnej umowy między USA a Iranem. Ten dokument przewiduje wstrzymanie walk na „wszystkich frontach, w tym w Libanie”, oraz zapewnienie spójności terytorialnej i suwerenności tego państwa.

Wstępne porozumienie między Waszyngtonem a Teheranem ma doprowadzić do trwałego pokoju. Przedstawiciele władz Iranu deklarowali jednak wcześniej, że wycofanie się Izraela z południa Libanu jest dla nich warunkiem brzegowym ostatecznego porozumienia z USA.