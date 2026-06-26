Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała w piątek o uderzeniu w dwa rosyjskie okręty wojskowe oraz środki obrony przeciwlotniczej w Kerczu na wschodzie okupowanego Półwyspu Krymskiego.

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Atak SBU na Krymie. Sukces jednostki specjalnej „Alfa”

„Realizując zadania wyznaczone przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w ramach 40-dniowej operacji oddziaływania na Rosję, żołnierze jednostki specjalnej »Alfa« Służby Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadzili skuteczne uderzenia na okręty wsparcia wojskowego, znajdujące się na terenie stoczni Zatoka w tymczasowo okupowanym Kerczu. Trafione zostały również środki obrony przeciwlotniczej rosyjskich wojsk w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej” – przekazała SBU w komunikacie.

Wyjaśniła, że podczas tej operacji drony SBU uderzyły w okręty kablowe projektu 15310 Wołga i Wiatka, a także w prom towarowo-pasażerski Pietropawłowsk. W wyniku tych ataków na rosyjskich jednostkach wybuchł rozległy pożar – powiadomiono.

Rosyjskie okręty zniszczone w Kerczu

„Wołga i Wiatka były budowane dla rosyjskiego ministerstwa obrony. Ich zadaniem jest rozmieszczanie systemu hydroakustycznej obserwacji Garmonia, wykorzystywanego do podwodnego rozpoznania wojskowego. Okręty te mogą również stawiać miny, przeznaczone do zwalczania jednostek pływających oraz niszczenia podwodnych rurociągów, kabli i innych elementów infrastruktury krytycznej. Wartość każdego z tych okrętów wynosi setki milionów dolarów.” – zaznaczyła ukraińska służba.

System S-400 sparaliżowany przez ukraińskie drony

SBU powiadomiła także, że jej drony trafiły w uzbrojenie oraz stację radiolokacyjną w składzie przeciwlotniczego systemu rakietowego S-400, który osłaniał rejon Cieśniny Kerczeńskiej.

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„Systematyczne działania SBU, wymierzone w rosyjską infrastrukturę wojskową na tymczasowo okupowanym Krymie, mają pozbawić przeciwnika możliwości wykorzystywania półwyspu jako zaplecza logistycznego i wojskowego. Zniszczenie środków obrony przeciwlotniczej otwiera drogę do kolejnych precyzyjnych uderzeń, a wyłączenie z użycia okrętów i infrastruktury portowej osłabia zdolność okupantów do zaopatrywania swoich sił” – uprzedziła SBU.