To trzecia noc z rzędu, gdy Moskwa była atakowana przez liczne ukraińskie drony. Ukraina podjęła takie ataki po zmasowanym ataku na Kijów, w którym ucierpiała m.in. Ławra Peczerska.

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Ukraińcy drugi raz w ciągu trzech dni zaatakowali rafinerię Gazpromu w Moskwie

Po raz drugi w ostatnich trzech dniach zaatakowana została Moskiewska Rafineria Ropy Naftowej w dzielnicy Kapotnia. Rafineria, należąca do Gazpromu, dostarcza m.in. paliwo lotnicze na potrzeby podmoskiewskich lotnisk. Jej zdolności przerobowe wynoszą 11 mln ton ropy rocznie.

Wspomniane podmoskiewskie lotniska (Domodiedowo, Żukowskij, Wnukowo, Szermietiewo) wstrzymały tej nocy działanie w związku z ukraińskim atakiem.

„Kilka dronów zdołało dosięgnąć Rafinerii Moskiewskiej. Są podejmowane środki, by ograniczyć konsekwencje” – napisał Sobianin w mediach społecznościowych. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, w których widać gęsty, czarny dym unoszący się nad Moskwą - to prawdopodobnie konsekwencja ataku na rafinerię.

Atak Ukraińców na Moskwę: Ucierpiały centra handlowe i blok mieszkalny

Mer Moskwy napisał też o uszkodzeniu budynku centrum handlowo-targowego Sadowod na przedmieściach rosyjskiej stolicy. Sobianin zaznaczył, że w ataku nikt nie ucierpiał.

Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobiow poinformował, że dron uderzył w blok mieszkalny w podmoskiewskiej miejscowości Żukowskij. Według wstępnych doniesień w ataku nikt nie ucierpiał, ale wielopiętrowy blok mieszkalny został uszkodzony. Mieszkańców ewakuowano. Worobiow pisze też o pożarze centrum handlowego Biełaja Dacza w podmoskiewskich Kotielnikach. Pożar miał zostać wywołany przez spadające szczątki ukraińskich dronów.

Pożar w składzie paliw w obwodzie moskiewskim

W nocy Ukraińcy zaatakowali też skład paliw w obwodzie rostowskim. Mieszkańcy Gukowa, miejscowości na terenie obwodu, informują o pożarze, który wybuchł po uderzeniu dronów.

Gubernator obwodu rostowskiego poinformował, że w wyniku ataku jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne.

Z kolei gubernator obwodu jarosławskiego Michaił Jewrajew ogłosił wstrzymanie ruchu na drodze wyjazdowej z Jarosławia w kierunku Moskwy „ze względów bezpieczeństwa”, w związku z atakiem dronów na obwód jarosławski.

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