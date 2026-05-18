Pakistan udzielił militarnego wsparcia Arabii Saudyjskiej, która była celem odwetowych ataków Iranu po wybuchu wojny USA i Izraela z tym państwem, mimo pełnienia roli mediatora pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem – zauważa Reuters.

Agencja podkreśla, że po raz pierwszy ujawniono skalę pomocy wojskowej Pakistanu dla Arabii Saudyjskiej, którą potwierdzają dwa źródła rządowe i trzy źródła w siłach bezpieczeństwa. Wszystkie źródła podkreślają, że było to istotne wsparcie wojskowe, a siły wysłane przez Pakistan do Arabii Saudyjskiej był zdolne do podjęcia działań bojowych, gdyby sojusznik Pakistanu był celem kolejnych ataków.

Postanowienia paktu o obronie wzajemnej, który Arabia Saudyjska zawarła z Pakistanem w 2025 roku są niejawne, ale obie strony podkreślały, że zobowiązuje on strony do udzielania sobie pomocy wojskowej w przypadku, gdyby jedna ze stron została zaatakowana. Minister obrony Pakistanu Khawaja Asif mówił, że umowa stanowi, iż Arabia Saudyjska znalazła się pod parasolem atomowym Pakistanu (Islamabad dysponuje bronią atomową, Rijad nie).

Według źródeł, na które powołuje się agencja Reutera, Pakistan wysłał eskadrę 16 myśliwców, głównie zbudowanych wspólnie przez Pakistan i Chiny JF-17 do Arabii Saudyjskiej. Myśliwce miały trafić na Bliski Wschód na początku kwietnia. Dwa źródła w siłach bezpieczeństwa podają, że Pakistan wysłał też do Arabii Saudyjskiej dwie eskadry dronów.

Wszystkie pięć źródeł potwierdza, że do Arabii Saudyjskiej wysłano ok. 8 tysięcy żołnierzy. Pakistan miał też zobowiązać się do wysłania większej liczby żołnierzy, gdyby było to konieczne. Ponadto Pakistan wysłał do Arabii Saudyjskiej zestaw przeciwlotniczy chińskiej produkcji HQ-9. Za wykorzystanie sprzętu wojskowego z Pakistanu, który trafił na Bliski Wschód, płaci Arabia Saudyjska – wynika z informacji Reutera.

