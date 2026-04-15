Agencja podkreśla, że to jeden z najbardziej spornych obszarów w tym akwenie, pisze też o obawach niektórych dyplomatów i analityków, że długotrwałe napięcia mogą przerodzić się w regularny konflikt zbrojny.

Doniesienia o blokadzie rafy Scarborough pojawiają się zaledwie dzień po tym, jak Filipiny oskarżyły Pekin o „sabotaż” i zrzucanie cyjanku do morza.

Zdjęcia zrobione 10 i 11 kwietnia ukazują łodzie rybackie zakotwiczone wzdłuż wejścia na mieliznę, a także pływającą barierę rozciągającą się nad nią. Dostawca zdjęć satelitarnych Vantor – dawniej Maxar Technologies – poinformował, że 10 kwietnia można dostrzec najprawdopodobniej chiński okręt patrolowy marynarki wojennej lub straży przybrzeżnej. Oprócz nich na obrazach widoczna jest nowa pływająca bariera.

Agencja przypomina, że w ten rejon Filipiny wysłały własne statki straży przybrzeżnej, aby wesprzeć rybaków, którzy często uciekają tam przed większymi patrolami chińskimi.

Chińskie ministerstwo obrony nie odpowiedziało na prośby Agencji Reutera o komentarz w sprawie rozmieszczenia sił przy wejściu na mieliznę ani w sprawie terminu tego wydarzenia.

Ławica Scarborough w obrębie filipińskiej strefy ekonomicznej

Ławica Scarborough leży w całości w obrębie wyłącznej strefy ekonomicznej Filipin, ale Chiny również zgłaszają roszczenia do niej, uważając ją za część swojego terytorium.

W zeszłym roku Chiny zatwierdziły utworzenie tam narodowego rezerwatu przyrody, co zaniepokoiło filipińskich urzędników ds. bezpieczeństwa, którzy nazwali tę decyzję „oczywistym pretekstem do okupacji”.

Czytaj więcej Świat Morskie rozgrywki Pekinu USA zawierają traktat z Filipinami, a grupa G7 nawołuje Chiny do zaprzestania ekspansji terytorialnej.

Jay Tarriela, rzecznik filipińskiej straży przybrzeżnej, powiedział w środę agencji Reutera, że 10 i 11 kwietnia chiński rząd zainstalował przy wejściu pływającą barierę o długości 352 metrów. – Zaobserwowano sześć jednostek chińskich na mieliźnie, podczas gdy trzy inne znajdowały się na zewnątrz, najwyraźniej blokując wejście – powiedział.

Choć filipińska straż przybrzeżna w przeszłości usuwała podobne bariery, Tarriela powiedział, że obecna pojawiła się najwyraźniej w ciągu minionego weekendu.

Jak poinformował we wtorek rzecznik filipińskiej marynarki wojennej Roy Trinidad, od 5 do 12 kwietnia na mieliźnie zauważono dziesięć chińskich jednostek straży przybrzeżnej.

Do kogo należy Scarborough?

Pomimo sprzecznych roszczeń, status tego obszaru nigdy nie został oficjalnie potwierdzony, ale ławica Scarborough faktycznie jest pod kontrolą Pekinu, nawet jeśli filipińskie łodzie nadal próbują tam wpływać. W 2016 r. sprawa oparła się o międzynarodowy trybunał arbitrażowy, który wskazał, że blokady nakładane przez Pekin stanowią naruszenie prawa międzynarodowego, gdyż z łowisk Scarborough powinny móc korzystać inne azjatyckie kraje, w tym Wietnam i Filipiny.

W styczniu armie Filipin i Stanów Zjednoczonych wspólnie wypłynęły na mieliznę w ramach 11. ćwiczeń sojuszniczych.

Czytaj więcej: Nowe Rynki Chiny zabierają Morze Południowochińskie W Azji Wschodniej narasta konflikt z Chinami, które przejmują we władanie wyspy na morzach tego regionu na podstawie map sprzed ośmiu stuleci. Pro

Napięcie między Chinami a Filipinami znacznie wzrosło pod rządami prezydenta Filipin Ferdinanda Marcosa Jr., który w odpowiedzi na rosnącą obecność Chin na ruchliwym szlaku wodnym Morza Południowochińskiego nawiązał bliższą współpracę z Waszyngtonem. Tysiące żołnierzy z obu krajów rozpocznie w tym miesiącu zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia na całym archipelagu filipińskim.

Dyplomaci twierdzą, że ćwiczenia i szersze napięcia są uważnie obserwowane w obliczu obaw, że Chiny mogłyby wykorzystać to, że uwaga USA jest zajęta konfliktem z Iranem i wysiłkami USA na rzecz ponownego otwarcia cieśniny Ormuz.