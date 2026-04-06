O zmasowanym nocnym ataku bezzałogowych statków powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało w serii wpisów w mediach społecznościowych.

Według informacji podanych przez resort kierowany przez Andrieja Biełousowa, w niedzielę po południu i wczesnym wieczorem (od godz. 14.00 do 20.00 czasu lokalnego) systemy obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły 58 bezpilotowców, najwięcej nad obwodami biełgorodzkim, briańskim i kurskim.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wiosenna ofensywa Rosjan zaczęła się od primaaprilisowego łgarstwa Po raz trzeci w ciągu czterech lat Kreml poinformował, że zdobył cały obwód ługański. Tak jak za każdym z poprzednich razów kłamie.

Ukraińskie drony atakują cele w Rosji

Z rosyjskiego komunikatu wynika, że apogeum ukraińskiego ataku miało miejsce między godz. 20.00 a 23.00 czasu moskiewskiego, gdy Rosjanie mieli zneutralizować 148 dronów, głównie nad obwodami biełgorodzkim i kurskim oraz w Kraju Krasnodarskim. W nocy, od godz. 23.00 w niedzielę do 7.00 w poniedziałek, rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła 50 bezpilotowców, najwięcej nad obwodami biełgorodzkim, briańskim i rostowskim. Ukraińskie drony miały też zostać strącone nad wodami Morza Azowskiego i Morza Czarnego.

Gubernator Wiaczesław Gładkow podał, że w niedzielę wieczorem w ataku ukraińskiego drona we wsi Bieriozowka (rejon borisowski) zginął członek ochotniczej milicji – mężczyzna zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń.

Bezzałogowce uderzyły również w budynki mieszkalne w Noworosyjsku (Kraj Krasnodarski), jednym z głównych portów Morza Czarnego. „Od wczesnego ranka 5 kwietnia Kraj Krasnodarski jest celem zmasowanych ataków bezpilotowców. W Noworosyjsku, Anapie, Gelendżyku, Soczi i innych rejonach regionu wszystkie służby zostały postawione w stan najwyższej gotowości, a przez cały dzień działają syreny alarmowe” – napisał w mediach społecznościowych mer Noworosyjska Andriej Krawczenko. W poniedziałek przekazał, że podczas nocnego ataku uszkodzonych zostało 10 budynków wielorodzinnych oraz 15 domów prywatnych, odnotowano też obrażenia u ludzi – dziesięć osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych.

Ukraińskie wojsko: Rosyjska fregata rakietowa Admirał Grigorowicz została trafiona

Tymczasem strona ukraińska podała, że w nocy jej bezzałogowce uderzyły w rosyjski okręt w Noworosyjsku oraz w platformę wiertniczą na Morzu Czarnym w pobliżu anektowanego przez Rosję w 2014 r. Krymu. Robert Browdi ps. Madiar, dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że trafiona została fregata rakietowa Floty Czarnomorskiej Admirał Grigorowicz, wyposażona w wyrzutnie pocisków manewrujących.

Pożar w Noworosyjsku po ataku dronów Foto: SOCIAL MEDIA/via REUTERS

Według Bloomberga, na terenie portu w Noworosyjsku, w tym znajdującego się tam terminalu naftowego państwowego Transnieftu, wybuchł pożar. Wcześniej gubernator Kraju Krasnodarskiego informował o szczątkach bezzałogowców na terenie kilku obiektów przemysłowych, ale nie podał bliższych szczegółów.

Gubernator Sewastopola Michaił Razwożajew podał, że w ciągu doby miasto było czterokrotnie atakowane przez drony. Z kolei szef okupacyjnych władz części obwodu donieckiego kontrolowanej przez Rosjan przekazał, że po ukraińskich atakach na infrastrukturę energetyczną przywrócono dostawy prądu w dwóch największych miastach regionu, w tym w Doniecku. Wcześniej Rosjanie informowali, że bez prądu jest tam blisko pół miliona gospodarstw domowych.

Atak na Odessę, trzy osoby nie żyją

W nocy atak za pomocą dronów przeprowadzili też Rosjanie. Rosyjskie bezzałogowce uderzyły w stację energetyczną, ale też w wielopiętrowy budynek mieszkalny w Odessie, powodując poważne uszkodzenia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ataku zginęły trzy osoby, w tym dziecko, a szesnaście odniosło obrażenia.

„Doszło do ataków na sektor energetyczny w obwodach czernihowskim, sumskim, charkowskim i dniepropietrowskim (...). W sumie w nocy Rosjanie wysłali na Ukrainę ponad 140 dronów uderzeniowych, w tym ok. 80 Szahidów” – napisał w mediach społecznościowych Zełenski. Prezydent Ukrainy kolejny raz zaapelował do partnerów Kijowa o wzmacnianie ukraińskiej obrony powietrznej.