Amerykanie mieli przekazać Iranowi przez pośredników 15-punktowy plan pokojowy w ubiegłym tygodniu. Jego treści nie ujawniono, ale z doniesień mediów wynika, że USA domagają się od Iranu, by ten całkowicie zrezygnował ze swojego programu nuklearnego, oddał posiadane zasoby wzbogaconego uranu, ograniczył swój program rakietowy oraz zaprzestał finansowania sojuszniczych organizacji zbrojnych w regionie – takich jak Hamas czy Hezbollah. Teheran miałby też całkowicie odblokować Cieśninę Ormuz.

Donald Trump: Iran zgadza się na większość z naszych żądań, zamierzamy żądać więcej. W poniedziałek dostaniemy prezent

Na pytanie dziennikarzy, czy Iran odniósł się jakoś do tych żądań, Trump odparł: „Zgadzają się na większość punktów. Dlaczego mieliby się nie zgodzić?”. - Zgadzają się z nami co do planu. Poprosiliśmy o 15 rzeczy i zasadniczo zamierzamy żądać jeszcze kilku innych rzeczy – mówił amerykański prezydent.

Jak dotąd Teheran oficjalnie nie potwierdził, że akceptuje amerykański plan pokojowy. Szef MSZ Iranu Abbas Araghchi przyznał, że Iran otrzymał taki plan przez pośredników, ale jednocześnie wyrażał sceptycyzm co do amerykańskich żądań.

Trump w rozmowie z dziennikarzami stwierdził też, że w geście dobrej woli przez Cieśninę Ormuz w poniedziałek przejdzie 20 tankowców z ropą, co ma dowieść, że Iran podchodzi poważnie do rozmów z Amerykanami. Prezydent USA ujawnił, że „prezent” od Iranu, o jakim mówił w ubiegłym tygodniu, miał postać 10 dużych tankowców z ropą, które przeszły przez Cieśninę. - A dziś dają nam kolejny prezent. Dają nam 20 tankowców z ropą, które popłyną jutro (30 marca – red.) - wyjaśnił.

- Odbywamy bardzo dobre spotkania, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie i sądzę, że osiągniemy wiele bardzo ważnych punktów – podsumował Trump.

Prezydent USA nie ujawnił na które punkty planu pokojowego zgadza się Iran. Wcześniej, m.in. w rozmowie z CNN stwierdził, że Iran zobowiązał się do nieposiadania broni jądrowej. Jednak oficjalnie Teheran od zawsze twierdził, że nie zamierza pozyskiwać takiej broni, a jego program nuklearny ma charakter pokojowy.

Donald Trump twierdzi, że w Iranie zmienił się reżim

W rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One Trump przekonywał też, że w Iranie, od wybuchu wojny USA i Izraela przeciwko temu państwu (28 lutego) doszło do „zmiany reżimu”. - Mieliśmy zmianę reżimu (...), ponieważ jeden reżim został zdziesiątkowany, zniszczony, wszyscy nie żyją - tłumaczył. - Następny reżim też w większości nie żyje, a trzeci reżim, z którym mamy do czynienia, to inni ludzie niż ci, z którymi ktokolwiek miał wcześniej do czynienia. To zupełnie inna grupa ludzi. Więc uważam, że to zmiana reżimu i, szczerze mówiąc, są bardzo rozsądni - dodał.

Pierwszego dnia wojny zginął najwyższy przywódca duchowy Iranu ajatollah Ali Chamenei (na stanowisku przywódcy zastąpił go jego syn, Modżtaba Chamenei, który jednak od wybuchu wojny nie pokazywał się publicznie, spekuluje się, że został ranny w ataku, w którym zginął jego ojciec). W kolejnych dniach wojny śmierć poniósł również Ali Laridżani, sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz Esmail Chatib, minister wywiadu Iranu i gen. Gholamreza Solejmani, komendant Basidżu (ochotnicza irańska organizacja paramilitarna).

Donald Trump: Może zajmiemy wyspę Chark i będziemy musieli tam na trochę zostać

Zapewnieniom Trumpa o postępach w negocjacjach towarzyszy jednak jego deklaracja, w rozmowie z „Financial Times”, z której wynika, że Stany Zjednoczone nadal rozważają zajęcie irańskiej wyspy Chark – hubu naftowego, przez który przechodzi 90 proc. eksportowanej przez Iran ropy. Zajęcie wyspy byłoby poważną eskalacją w konflikcie i oznaczałoby, że na terytorium Iranu pojawią się amerykańscy żołnierze.

Irańska wyspa Chark Foto: Infografika PAP

- Może zajmiemy wyspę Chark, może jej nie zajmiemy. Mamy wiele opcji – stwierdził Trump w rozmowie z brytyjskim dziennikiem. - To oznaczałoby także, że musielibyśmy pozostać tam (na wyspie Chark – red.) na chwilę - dodał.

Wyspa Chark była 13 marca celem zmasowanego ataku powietrznego USA. Zaatakowanych miało wówczas zostać 90 celów na wyspie – armia amerykańska informowała wówczas, że były to wyłącznie cele wojskowe, a nie infrastruktura związana z eksportem ropy. Przedstawiciele Białego Domu mają uważać, jak podaje CNN, powołując się na swoje źródło, że odebranie Iranowi kontroli nad wyspą Chark doprowadziłoby do „całkowitego bakructwa” Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej co mogłoby otworzyć drogę do ostatecznego zakończenia wojny.

W ostatnim czasie Iran miał wzmocnić obronę wyspy Chark, kierując na nią dodatkowych żołnierzy i dodatkowe zestawy obrony przeciwlotniczej.

