Na zdjęciach publikowanych przez KCNA widać nastoletnią Kim Ju Ae (szacuje się, że ma ok. 13 lat), która wygląda przez właz kierowcy. Za dziewczynką na pancerzu czołgu siedzi przywódca Korei Północnej, Kim Dzong Un.

Kim Ju Ae stanie na czele Korei Północnej po Kim Dzong Unie?

Od dłuższego czasu spekuluje się, że Kim Dzong Un przygotowuje Kim Ju Ae do sukcesji. W ostatnich miesiącach nastolatka coraz częściej pojawia się przy ojcu przy okazji różnych wydarzeń publicznych. W styczniu córka Kima pojawiła się po raz pierwszy wraz z rodzicami w Pałacu Słońca Kŭmsusan, mauzoleum rządzącej Koreą Północną dynastii Kimów (spoczywają tam pradziadek Ju Ae Kim Ir Sen, założyciel państwa i dziadek Ju-ae Kim Dzong Il, ojciec obecnego przywódcy). We wrześniu 2025 roku pojechała wraz z Kim Dzong Unem do Chin – była to jej pierwsza oficjalna podróż międzynarodowa.

W marcu północnokoreańskie media publikowały już zdjęcia, na których widać jak Kim Ju Ae strzela z pistoletu w czasie wizyty na strzelnicy. Przy innej okazji pokazano dziewczynkę mierzącą do celu z karabinu na jednym z poligonów.

Co wiadomo o Kim Ju Ae i jej rodzeństwie Ju Ae urodziła się prawdopodobnie w 2013 roku co oznacza, że ma dziś 13 lat. Prawdopodobnie ma starszego brata, który jednak nigdy nie pokazał się publicznie, nie wspominały też o nim północnokoreańskie media. Spekuluje się, że najstarszy syn Kim Dzong Una może mieć jakieś problemy ze zdrowiem. Kim Dzong Un ma mieć ze swoją żoną, Ri Sol Ju jeszcze jedno dziecko, które przyszło na świat w 2017 roku (to prawdopodobnie chłopiec). O urodzeniu Ju Ae świat poinformował znany amerykański koszykarz Denis Rodman, który po wizycie w Korei Północnej w 2013 roku mówił w rozmowie z „The Guardian”, że „trzymał na rękach Ju Ae”, dziecko północnokoreańskiego przywódcy. Po raz pierwszy w północnokoreańskiej telewizji pojawiła się w 2022 roku gdy towarzyszyła ojcu w czasie próby pocisku balistycznego w 2022 roku.



Od tego czasu Ju Ae pojawiała się wielokrotnie u boku ojca. Pojawienie się Ju Ae w przestrzeni publicznej sprawiło, że zaczęto spekulować, iż to właśnie córkę Kim Dzong Un chce uczynić swoim następcą. Od momentu utworzenia Korei Północnej przez Kim Ir Sena władzę w kraju sprawują kolejne pokolenia jego rodu.

W lutym i południowokoreański wywiad podał, że Korea Północna jest w fazie wyznaczania córki Kim Dzong Una, Ju Ae, na następczynię ojca na czele państwa. Dowodem na to, że miało być wyrażanie przez Kim Ju Ae w ostatnim czasie poglądów na temat różnych aspektów polityki państwa.