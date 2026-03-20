13-letnia Kim Ju Ae prowadziła czołg w czasie ćwiczeń północnokoreańskiej armii
Na zdjęciach publikowanych przez KCNA widać nastoletnią Kim Ju Ae (szacuje się, że ma ok. 13 lat), która wygląda przez właz kierowcy. Za dziewczynką na pancerzu czołgu siedzi przywódca Korei Północnej, Kim Dzong Un.
Od dłuższego czasu spekuluje się, że Kim Dzong Un przygotowuje Kim Ju Ae do sukcesji. W ostatnich miesiącach nastolatka coraz częściej pojawia się przy ojcu przy okazji różnych wydarzeń publicznych. W styczniu córka Kima pojawiła się po raz pierwszy wraz z rodzicami w Pałacu Słońca Kŭmsusan, mauzoleum rządzącej Koreą Północną dynastii Kimów (spoczywają tam pradziadek Ju Ae Kim Ir Sen, założyciel państwa i dziadek Ju-ae Kim Dzong Il, ojciec obecnego przywódcy). We wrześniu 2025 roku pojechała wraz z Kim Dzong Unem do Chin – była to jej pierwsza oficjalna podróż międzynarodowa.
W marcu północnokoreańskie media publikowały już zdjęcia, na których widać jak Kim Ju Ae strzela z pistoletu w czasie wizyty na strzelnicy. Przy innej okazji pokazano dziewczynkę mierzącą do celu z karabinu na jednym z poligonów.
Ju Ae urodziła się prawdopodobnie w 2013 roku co oznacza, że ma dziś 13 lat. Prawdopodobnie ma starszego brata, który jednak nigdy nie pokazał się publicznie, nie wspominały też o nim północnokoreańskie media. Spekuluje się, że najstarszy syn Kim Dzong Una może mieć jakieś problemy ze zdrowiem. Kim Dzong Un ma mieć ze swoją żoną, Ri Sol Ju jeszcze jedno dziecko, które przyszło na świat w 2017 roku (to prawdopodobnie chłopiec). O urodzeniu Ju Ae świat poinformował znany amerykański koszykarz Denis Rodman, który po wizycie w Korei Północnej w 2013 roku mówił w rozmowie z „The Guardian”, że „trzymał na rękach Ju Ae”, dziecko północnokoreańskiego przywódcy. Po raz pierwszy w północnokoreańskiej telewizji pojawiła się w 2022 roku gdy towarzyszyła ojcu w czasie próby pocisku balistycznego w 2022 roku.
Od tego czasu Ju Ae pojawiała się wielokrotnie u boku ojca. Pojawienie się Ju Ae w przestrzeni publicznej sprawiło, że zaczęto spekulować, iż to właśnie córkę Kim Dzong Un chce uczynić swoim następcą. Od momentu utworzenia Korei Północnej przez Kim Ir Sena władzę w kraju sprawują kolejne pokolenia jego rodu.
W lutym i południowokoreański wywiad podał, że Korea Północna jest w fazie wyznaczania córki Kim Dzong Una, Ju Ae, na następczynię ojca na czele państwa. Dowodem na to, że miało być wyrażanie przez Kim Ju Ae w ostatnim czasie poglądów na temat różnych aspektów polityki państwa.
Kim Ju Ae w czasie wizyty na strzelnicy
Ćwiczenia, które 19 marca nadzorował Kim Dzong Un, miały pokazać potencjał ofensywny i defensywny północnokoreańskiej armii. KCNA podaje, że ćwiczenia miały dowieść, że armia Korei Północnej jest w stanie odpierać ataki dronów i skutecznie bronić się przed uderzeniami pocisków przeciwpancernych. W ćwiczeniach brali udział żołnierze piechoty i czołgiści z Koreańskiej Armii Ludowej.
Czytaj więcej
Północnokoreański reżim miał dostać od reżimu rosyjskiego co najmniej 14,4 mld dol. w twardej walucie i drugie tyle w technologiach wojskowych, kom...
Ćwiczenia miały sprawdzić m.in. działanie systemu aktywnej ochrony nowego czołgu podstawowego. KCNA podaje, że system ten „przechwycił 100 proc. przeciwpancernych pocisków i dronów atakujących z różnych kierunków i pozycji” co „dowiodło skuteczność jego zaawansowanego systemu aktywnej ochrony”.
Kim twierdził, że nowy północnokoreański czołg „nie ma sobie równych w świecie jeśli chodzi o siłę uderzeniową i mobilność”, a także jeśli chodzi o systemy ochrony.
- Nasza armia będzie wyposażona w takie najpotężniejsze czołgi – dodał. I ocenił, że północnokoreańska armia wchodzi w ten sposób na „nowy poziom”.
Północnokoreański przywódca podkreślił również potrzebę systematycznego ulepszania osiągów czołgu podstawowego, aby nadążać za trendem nieustannie rozwijającej się współczesnej wojny, a także wezwał do „szybkich sukcesów w realizacji przygotowań wojennych” we wszystkich jednostkach armii.
Czołg podstawowy, o który mówił Kim Dzong Un to Chonma-20 – po raz pierwszy został przedstawiony na północnokoreańskiej paradzie wojskowej w październiku 2025 roku.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas