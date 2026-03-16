Iran zapowiedział zemstę za zabicie przez Stany Zjednoczone i Izrael Najwyższego Przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego, ale Islamska Republika od dawna deklaruje determinację do przeprowadzania działań zbrojnych na amerykańskiej ziemi. Iran ma zresztą długą historię prowadzenia tajnych operacji w Stanach Zjednoczonych i innych krajach Zachodu w celu eliminowania swoich wrogów. Historycznie takie działania obejmowały m.in. zamachy, próby zabójstw czy operacje wywiadowcze przeciwko dysydentom i zagranicznym celom poza Iranem.

Iran ma duże doświadczenie w organizowaniu zamorskich ataków terrorystycznych

W 2011 r. władze USA oskarżyły osoby powiązane z irańską jednostką Quds Force o udział w spisku bombowym mającym na celu zamordowanie ambasadora Arabii Saudyjskiej w Stanach Zjednoczonych w popularnej restauracji w Waszyngtonie. W 2020 r. irańscy agenci zareagowali na zabójstwo generała Qassema Soleimaniego próbą zabójstwa na zlecenie wymierzoną w byłego doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona oraz sekretarza stanu Mike’a Pompeo. Pakistański przedsiębiorca, który twierdził, że działał według instrukcji kontaktu z paramilitarnej Gwardii Rewolucyjnej Iranu, został w zeszłym tygodniu w Nowym Jorku skazany za próbę wynajęcia zabójców w 2024 r. do przeprowadzenia spisków wymierzonych w osoby publiczne, w tym w ówczesnego kandydata na prezydenta Donalda Trumpa.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Izrael chce unicestwić Hezbollah. Liban karany za Iran Nowa wojna Izraela z proirańskim Hezbollahem w Libanie będzie zapewne trwała dłużej niż nowa wojna USA i Izraela z Iranem. Rząd Libanu sam miał roz...

Wiele uwagi skupia się na wykorzystywaniu przez Iran pośredników lub najemników do realizacji spisków. Niejasna pozostaje zdolność Iranu do zorganizowania ataku na dużą skalę na Stany Zjednoczone, ale po stronie amerykańskiej istnieje wyraźna obawa o tego typu potencjalne działanie. FBI w niedawnym biuletynie dla organów ścigania ostrzegało o próbach Iranu przeprowadzenia ataku dronowego wymierzonego w Kalifornię. – Niedawno uzyskaliśmy informacje, że na początku lutego 2026 r. Iran rzekomo dążył do przeprowadzenia niespodziewanego ataku z użyciem bezzałogowych statków powietrznych (UAV) z nieznanego statku u wybrzeży terytorium Stanów Zjednoczonych, konkretnie przeciwko niesprecyzowanym celom w Kalifornii, na wypadek gdyby USA przeprowadziły uderzenia przeciwko Iranowi – brzmiał komunikat FBI, choć po jego upublicznieniu urzędnicy podkreślili, że informacje wywiadowcze nie zostały zweryfikowane i że nie wykryto konkretnego planu ataku. Niemniej jednak, gubernator Gavin Newsom podał, że władze stanowe nieustannie monitorują kanały wywiadowcze. – Kwestie związane z zagrożeniem ze strony dronów zawsze były dla nas priorytetem i powołaliśmy grupy robocze zajmujące się tym zagadnieniem – powiedział Newsom w ubiegłym tygodniu.

FBI jest osłabione w najgorszym możliwym momencie

– Komórki uśpione zawsze budziły obawy, jeśli chodzi o Irańczyków i ich pośredników. To nic nowego, ale w obecnej sytuacji niektórzy z ich pośredników czują się znacznie bardziej zdesperowani – powiedział w wywiadzie dla „LA Times” Horace Frank, były szef wydziału ds. przeciwdziałania terroryzmowi w policji Los Angeles.

Niepokój o to, że może dojść do tragedii zwiększa fakt, iż z szeregów agencji zajmujących się przeciwdziałaniem terroryzmowi, w tym FBI i Departamencie Stanu, w ciągu ostatniego roku odeszły setki doświadczonych specjalistów ds. bezpieczeństwa narodowego. Ich brak spowodowany jest zwolnieniami motywowanymi cięciami budżetowymi, rezygnacjami, ale też przekierowaniem zasobów i personelu do realizacji innych priorytetów administracji Trumpa.