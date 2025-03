Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję Donalda Trumpa. „To nie jest dobra wiadomość”

Na pytanie o przedstawiony przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen pięciopunktowy plan zbrojenia Europy, Kosiniak-Kamysz odrzekł, że „wydatki na zbrojenia ze strony Unii Europejskiej są konieczne, inwestycje w przemysł zbrojeniowy są natychmiast potrzebne".

- Nie ma dzisiaj samowystarczalności Europy w produkcji zbrojeniowej, w produkcji amunicji, w produkcji osprzętu, ale również w produkcji sprzętu podwójnego zastosowania; myślę tutaj o systemach dronowych i antydronowych. Unia powinna zainwestować w natychmiastowy rozwój przemysłu zbrojeniowego na swoim terytorium. Polska jest tym zainteresowana, bo bardzo tego potrzebujemy – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że chciałby, „aby to nie były pożyczki, ale żeby to były granty”. - To jest sprawa niezwykle ważna, żeby wyciągnąć lekcję z doświadczeń pocovidowych, z KPO. Duża część KPO to są jednak gwarancje czy pożyczki. Uważam, że jeśli to ma być efektywne, to muszą być granty ze strony Unii Europejskiej. Jeśli nie teraz, to kiedy? - pytał.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Jeśli któreś państwo nie widzi zagrożenia, to jest po prostu ślepe

Jak uzasadnił Kosiniak-Kamysz, „mamy się obronić przed wojną”, a jeśli tak ma być, to „nie może być wiecznego oczekiwania na środki, wiecznego rozpatrywania kolejnych konkursów, różnych zapytań, szukania zabezpieczenia w postaci pożyczek czy gwarancji”. - To musi być grant, który będzie udzielany na budowę fabryk amunicji, na inwestycje w bezpieczeństwo.

- Kluczowym pytaniem jest takie, czy będzie w tej sprawie jedność. Jeśli któreś z państw nie widzi zagrożenia, nie widzi konieczności wzięcia na siebie dużo większej odpowiedzialności za wydatki na zbrojenia w Europie, to jest po prostu ślepe – powiedział minister obrony.

- My mamy oczy szeroko otwarte. Polska dobrze widzi te zagrożenia i wie, że inwestycje w przemysł zbrojeniowy, w armię, są po prostu konieczne z budżetów narodowych – powiedział.