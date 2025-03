Mateusz Morawiecki gorzko skomentował fiasko rozmów Zełenskiego z Trumpem

„A wczoraj w Gabinecie Owalnym usłyszeliśmy, że Ukraina „przez cały ten czas była sama…” - napisał Morawiecki. „Trudno to zaakceptować” - dodał.

„Piszę te słowa jako były premier kraju, który zapewnił Ukrainie najsilniejsze wsparcie gospodarcze i militarne w porównaniu z jego własnymi możliwościami gospodarczymi i obronnymi, a także zbudował liczną koalicję krajów UE, co skłoniło je do zmiany polityki wobec Rosji i Ukrainy” - dodał Morawiecki, przytaczając słowa „innych premierów”, którzy – jak napisał - „twierdzili, że Ukraina wkrótce upadnie i że powinniśmy przygotować się do negocjacji z Rosją 'tak jak jest'”.

„Jeśli Europa naprawdę chce pomóc, przywódcy UE powinni już dziś ogłosić, ile pieniędzy, amunicji i sprzętu wojskowego dostarczą w nadchodzącym tygodniu” - napisał na X Mateusz Morawiecki. Przypomniał powiedzenie „Tylko szaleńcy robią w kółko to samo, spodziewając się odmiennych rezultatów”.

