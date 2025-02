"Automatyczne" członkostwo Ukrainy w NATO? Europa boi się drugiej Jałty

Propozycja członkostwa Ukrainy w NATO pod warunkiem naruszenia zawieszenia broni przez Rosję została początkowo wysunięta przez niektórych senatorów USA. Stwierdzili, że każda strona, która złamie porozumienie o zawieszeniu broni, musi ponieść druzgocące konsekwencje, czego brakowało w poprzednich zawieszeniach broni na Ukrainie od 2014 r.

Ta idea zyskała poparcie kilku europejskich przywódców, w tym prezydenta Finlandii Alexandra Stubba.

Stubb wyraził obawy dotyczące ambicji Rosji, stwierdzając, że Zachód nie może otwierać drzwi rosyjskim fantazjom na temat stref wpływów. Podkreślił, że wszelkie negocjacje muszą gwarantować „niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną” Ukrainy.

Druga Jałta? Europa się boi

Inicjator poniedziałkowego szczytu, prezydent Francji Emmanuel Macron, twierdzi, że nie jest zaskoczony tempem działań Donalda Trumpa, mających doprowadzić do zawieszenia broni.



Inni europejscy przywódcy obawiają się natomiast, że Rosja dąży nie tylko do neutralności Ukrainy poprzez ograniczenie liczebności jej armii i odsunięcie Zełenskiego, ale także do porozumienia o strefach wpływów podobnego do porozumienia jałtańskiego podpisanego nad głowami wielu narodów w 1945 r. przez USA, Wielką Brytanię i Związek Radziecki.