Żołnierze z Korei Północnej wycofani z frontu? Kreml nie potwierdza

Według zachodnich źródeł do połowy stycznia wojska Korei Północnej w obwodzie kurskim straciły około czterech tysięcy żołnierzy. To zarówno zabici i zmarli (ok. tysiąca żołnierzy) jak i ranni, wyeliminowani z walki.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Korea Północna wysłała żołnierzy do Rosji. Co wiemy o wsparciu dla wojsk Putina Politycy i urzędnicy z Korei Południowej i Ukrainy oskarżyli Koreę Północną o wysłanie żołnierzy, których liczbę szacuje na tysiące, w celu wsparcia Rosji w wojnie na Ukrainie. Zarówno Moskwa, jak i Pjongjang zaprzeczyły tym doniesieniom, a USA nadal prowadzą w tej sprawie obserwacje. Co wiemy do tej pory o współpracy Kim Dzong Una z Władimirem Putinem?

Żołnierze z Korei Północnej po stronie Rosji w obwodzie kurskim

Pierwsze doniesienia o wysłaniu żołnierzy Korei Północnej w celu wsparcia armii rosyjskiej pojawiły się jesienią 2024 roku. Do obwodu kurskiego w Rosji trafiło ok. 11 tysięcy północnokoreańskich żołnierzy.

Ukraińskiej armii udało się pojmać tylko dwóch Koreańczyków z Północy. Ukraińskie siły zbrojne podkreślają, że żołnierze z Korei Północnej często wolą umrzeć, niż się poddać. Dzieje się tak na skutek obaw przed prześladowaniami członków rodziny, którzy pozostali w Korei Północnej.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne "Świat musi się dowiedzieć". Co zeznali północnokoreańscy żołnierze? Władze Ukrainy poinformowały, że śledczy przesłuchali dwóch rannych żołnierzy północnokoreańskich po ich schwytaniu w obwodzie kurskim w Rosji. Twierdzą, że dostarczyli oni „niepodważalnych dowodów” na to, że Koreańczycy z Północy walczą po stronie Moskwy.

Według amerykańskich agencji wywiadowczych, to przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un wyszedł z propozycją wysłania swoich wojsk do Rosji, a Władimir Putin szybko poparł ten pomysł. Korea Północna też dostarczyła Rosji miliony pocisków artyleryjskich, co obecnie stanowi około połowę dziennej amunicji wykorzystywanej przez Rosję. W zamian za to Korea Północna miała otrzymać od Rosji pomocy w programie rakietowym.