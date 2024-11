Xi Jinping prowadzi więc bardzo ostrożną politykę, nie reagując na działania sojuszników, ale też cały czas próbując poprawić stosunki z częścią państw Zachodu (np. Wielką Brytanią). – Wielka maskarada – mówi o polityce Pekinu Mathieu Boulegue z Center for European Policy Analysis.

Ale eksperci sądzą też, że tak mocne zbliżenie Moskwy i Pjongjangu musi jednak denerwować Xi. – Na urodziny Putina Kim Dzong Un nazwał go swym „najbliższym towarzyszem”. Gdybyście byli Xi Jinpingiem, to co byście wtedy pomyśleli? – zastanawia się Aidan Foster-Carter.

– Korea Północna może być bardziej zależna od Rosji, a to znaczy, że będzie mniej zależna od Chin, pozbawiając Pekin możliwości wpływania na swą politykę – wyjaśnia czeski sinolog Jan Svec.

Koreańczycy już dowiedzieli się, że ich synów wysłano na wojnę

Nie wiadomo jednak, czy Pjongjang dostanie od Moskwy to, co chce, a czego nie otrzymał od Pekinu: nowoczesne technologie wojskowe, przed wszystkim rakietowe, ale i nuklearne. Na razie otrzymał tylko obietnicę dostaw kilkuset tysięcy ton ryżu. W wiecznie głodnym kraju to też nie bez znaczenia.

Tym bardziej że Koreańczycy zaczynają okazywać objawy zdenerwowania. Mimo blokady informacyjnej w kraju rozchodzi się wieść o wysłaniu wojsk na wojnę z Ukrainą.

Pierwsi dowiedzieli się o tym mieszkańcy rejonów graniczących z Chinami i korzystający z chińskich sieci komórkowych znajdujących się poza zasięgiem cenzury Pjongjangu. W głąb kraju roznieśli ją komunistyczni oficjele z pogranicza usiłujący wydostać synów z wojska.