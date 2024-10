„Ten człowiek w zasadzie chyba niżej upaść już nie może”. Gen. Waldemar Skrzypczak skomentował doniesienia Ukrainy

Zdaniem generała „powinno więc zostać ogłoszone na forum ONZ, że w tym momencie stroną konfliktu przeciwko Ukrainie staje się również Korea Północna, która prowadzi przeciwko Ukrainie niewypowiedzianą wojnę”. – To jest w tej chwili drugie państwo, które prowadzi agresję przeciwko Ukrainie – zauważył.

Gen. Waldemar Skrzypczak: W Korei Północnej Kim Dzong Un niech wysadzi wszystko

Skrzypczak, pytany, czy wysłanie żołnierzy na pomoc Rosji, ma „cokolwiek wspólnego z Koreą Południową”, stwierdził, że „zapewne tak”. – Tym bardziej, że spiralę zagrożenia ze strony Korei Południowej Kim Dzong Un doprowadza w tej chwili do absurdu – nie historycznego, ale histerycznego absurdu – mówił. – On wprowadza w swoim państwie ten histeryczny absurd, czyniąc Koreę Południową wrogim państwem dla Korei Północnej. Dlaczego? Ponieważ Korea Południowa nie ma zamiaru atakować Korei Północnej. Innymi słowy, ten poziom aberracji świadczy o tym, że ten człowiek już w zasadzie chyba niżej upaść już nie może. W efekcie sprawia on, że doprowadza Koreę Północną do totalnej światowej izolacji. Odcina się między innymi od Korei Południowej, z którą przecież cały czas „flirtował” – wyjaśniał weteran operacji w Iraku.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Korea Północna ma wysłać na Ukrainę 10 tys. żołnierzy Jak poinformowała południowokoreańska agencja wywiadowcza NIS, Korea Północna zdecydowała się wysłać około 10 tysięcy żołnierzy – w tym sił specjalnych – by wesprzeć Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie.

– Cóż takiego znaczy to dla Korei Południowej, że Kim Dzong Un wysadza mosty i drogi po swojej stronie, czyli nie na terytorium Korei Południowej? Po swojej stronie on może sobie wysadzić wszystko i może też swoją stolicę wysadzić… To jego sprawa. Niech wysadzi wszystko to, co ma w swoim ręku – ironizował generał. – Nie dotyka to natomiast tematu Korei Południowej, bo on nie jest w stanie poradzić sobie z nią w konfrontacji militarnej, ponieważ Korea Południowa szybko by się uporała się z Koreą Północną – podsumował Waldemar Skrzypczak.