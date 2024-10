Rosjanie stracili na Ukrainie swojego najnowszego bezzałogowca. Mieli tylko dwa egzemplarze

S-70 Ochotnik – dotkliwa strata Rosji na Ukrainie

Program Ochotnik rozwijany jest przez Rosjan od 2011 roku. Maszynę zaprojektowano w układzie „latającego skrzydła”. Pierwsza publiczna prezentacja samolotu miała miejsce w 2019 roku, gdy Władimir Putin podczas Międzynarodowego Salonu Lotniczo-Kosmicznego MAKS-2019 pokazał maszynę prezydentowi Turcji. W tym samym roku maszyna przeprowadziła swój pierwszy lot wspólnie z wielozadaniowym samolotem myśliwskim piątej generacji Su-57.

Autorzy projektu zakładają, że bezzałogowy samolot będzie zdolny do atakowania wrogich celów bez wchodzenia w obszar działania systemów obrony powietrznej.

S-70 Ochotnik ma być w stanie przenosić pociski rakietowe i bomby lotnicze o łącznej masie do 2,8 tony. Dron ma 14 metrów długości, rozpiętość skrzydeł wynosi 19 metrów, a łączna masa to ponad 20 ton. Według niepotwierdzonych informacji zasięg S-70 Ochotnik to ok. 6 tys. km.

Rosjanie na początku tego roku zapowiedzieli, że za kilka miesięcy ma ruszyć seryjna produkcja S-70 Ochotnik.