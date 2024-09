Liczby te mogą nie odzwierciedlać w pełni dokładnej liczby rekrutów na kwartał z powodu możliwych opóźnień w płatnościach. Na przykład, jeśli ktoś podpisał kontrakt w marcu, ale otrzymał wypłatę w kwietniu, zostanie uwzględniony w statystykach drugiego kwartału. Świadczy o tym również duża wypłata w czwartym kwartale 2023 r. Na podstawie tych danych, od października do grudnia 2023 r. do rosyjskiej armii dołączyło ponad 200 tysięcy nowych żołnierzy kontraktowych.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony zawyża dane dotyczące kontraktów

Danymi podawanymi przez rosyjskie władze zainteresowali się analitycy z Conflict Intelligence Team (CIT), niezależnej organizacji śledczej z Rosji, która jest znana ze swoich dochodzeń w sprawie działań rosyjskich sił zbrojnych w konfliktach, m.in. na Ukrainie, w Syrii, Libii i Republice Środkowoafrykańskiej.

Ich zdaniem dane Ministerstwa Obrony dotyczące żołnierzy kontraktowych mogą być zawyżone półtora raza. Z analizy budżetu na ten cel wynika, że do kwietnia 2024 r. 426 tysięcy Rosjan otrzymało premie za zaciąg, podczas gdy ministerstwo ogłosiło 640 tysięcy nowych żołnierzy kontraktowych.

Aby przyciągnąć Rosjan do wojny, władze zwiększyły premie za zaciąg. W sierpniu 2024 r. federalna wypłata wzrosła ze 195 tys. do 400 tys. rubli, a regionalne premie wzrosły średnio czterokrotnie. Źródło w biurze rekrutacyjnym poinformowało IStories, że w 2023 r. regiony były w stanie zrealizować tylko 50–60 proc. swoich celów rekrutacyjnych. Chociaż wskaźniki rekrutacji wzrosły w 2024 r., to nadal jest to niewystarczające, aby zrekompensować straty, ponoszone przez Rosjan na froncie. .