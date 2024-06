Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 832 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Na Ukrainę trafi drugi europejski system obrony przeciwlotnicze i przeciwrakietowej, SAMP/T.

Sołowjow w przeszłości sugerował, że Rosja powinna użyć torped Posejdon, uzbrojonych w głowicy atomowe, przeciw Wielkiej Brytanii. Torpedy Posejdon to broń, która ma być zdolna do wywołania „atomowego tsunami”. Torpedy są w stanie przenosić głowice o sile do 100 megaton.



Władimir Sołowjow grozi, że Ukraina otrzyma taktyczną broń atomową

Sołowjow deklarował też w przeszłości, że Rosja walczy na Ukrainie z NATO. - To musi być zrozumiane. NATO dostarcza wszystkiego do zniszczenia Rosji. To musi być zrozumiane. Kiedy wyczerpią się Ukraińcy, przyjdą Polacy. Więcej niż obecnie - mówił w 2023 roku.



Tym razem Sołowjow groził w swoim programie, że Ukraina jest bliska „pozyskania taktycznej broni atomowej”.