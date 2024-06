Rheinmetall jest jednym z największych producentów pocisków artyleryjskich i pocisków do czołgów.

Wartość koncernu Rheinmetall wzrosła czterokrotnie od początku wojny Rosji z Ukrainą

Uzupełnienie składów amunicji niemieckiej armii to tylko jeden z powodów, dla których niemiecka armia chce zwiększyć zamówienia amunicji. Drugi powód to stworzenie warunków, by Rheinmetall stworzył nową linię produkcyjną w niemieckim miasteczku Unterluess.

Koncern zaczął zwiększać produkcję amunicji po inwazji Rosji na Ukrainę, gdzie popyt na amunicję doprowadził do jej deficytu, a europejscy producenci amunicji nie są w stanie zaspokoić podaży.



Jako pierwszy o zwiększeniu zamówienia na amunicję przez Niemcy napisał „Der Spiegel”.