„Financial Times”: NATO nie ma obrony powietrznej, potrzebnej na wschodniej flance

Brytyjski dziennik opiera się na doniesieniach proszących o zachowanie anonimowości dyplomatów, którzy mają dostęp do tajnych dokumentów. Zostały one opracowane w zeszłym roku. Zawierają ocenę obecnego stanu przygotowań NATO oraz plan odparcia ewentualnego ataku Rosjan. Mowa w nich także o środkach, jakie należy podjąć, aby przygotować się do wojny z Moskwą.

Zdaniem niemieckiego sztabu generalnego Kreml będzie gotowy pod koniec tej dekady do uderzenia w kraje sojuszu atlantyckiego, ponieważ produkcja broni i amunicji w Rosji jest tak duża, że starcza nie tylko do prowadzenia wojny z Ukrainą, ale także do tworzenia potężnych magazynów uzbrojenia. Dotyczy to w szczególności pocisków, rakiet i dronów, które okazały się fundamentalną częścią ukraińskiej kampanii Rosji.

Jednak wieloletnie zaniedbania powodują, że NATO ma w tej chwili ledwie 1/20 systemów obrony przeciwlotniczej potrzebnych do obrony Polski, Finlandii czy Rumunii przed zmasowanym atakiem Rosji. Sytuacja jest tym trudniejsza, że Moskwa postawiła na masową produkcję tanich dronów.