Czy ostatni dzień zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem będzie ostatni?

Zgodnie z warunkami obowiązującego od piątku zawieszenia broni miało ono trwać cztery dni w czasie których Hamas miał uwolnić 50 z ok. 240 zakładników wziętych 7 października w Izraelu, a Izrael miał w tym czasie wypuścić 150 palestyńskich kobiet i nastolatków przebywających w izraelskich więzieniach.



14 800 Tylu Palestyńczyków miało zginąć w atakach odwetowych Izraela na Strefę Gazy

Hamas oświadczył już jednak, że chciałby przedłużenia przerwy w walkach jeśli podjęte zostaną "poważne wysiłki" na rzecz zwiększenia liczby Palestyńczyków zwalnianych z więzień przez Izrael. Z izraelskich więzień, w czasie obowiązywania zawieszenia broni, wyszło 117 Palestyńczyków i Palestynek.



Beniamin Netanjahu zapowiada powrót do walki "z pełną mocą"

Obowiązujące obecnie zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem to pierwsza przerwa w walce między obydwoma stronami od 7 października. W ataku Hamasu na Izrael zginęło ok. 1 200 osób, z kolei w odwetowych atakach Izraela na Strefę Gazy zginęło 14 800 Palestyńczyków, z czego ok. 40 proc. mają stanowić dzieci - podaje Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy.



Premier Izraela, Beniamin Netanjahu, mówił w niedzielę, że rozmawiał z Joe Bidenem o uwalnianiu zakładników i zadeklarował, że jest gotów przedłużyć zawieszenie broni jeśli będzie to oznaczać, że w każdym kolejnym dodatkowym dniu jego obowiązywania wolność będzie odzyskiwać kolejnych 10 zakładników Hamasu.



Jednocześnie Netanjahu miał powiedzieć Bidenowi, że gdy zawieszenie broni wygaśnie Izrael "wróci z pełną mocą do osiągania swoich celów: eliminacji Hamasu, zapewnienia, że Gaza nie wróci do bycia tym, czym była i, oczywiście, uwolnienia wszystkich zakładników".