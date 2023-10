Papież Franciszek zabrał głos ws. wojny w Izraelu. Apeluje do Hamasu

7 października Hamas przeprowadził zmasowany atak rakietowy terytorium Izraela, w kierunku którego wystrzelił ok. 2,5-3 tys. rakiet. Jednocześnie oddziały bojowników Hamasu przekroczyły w wielu miejscach granicę Strefy Gazy i Izraela zabijając żołnierzy i cywilów oraz biorąc zakładników po stronie izraelskiej.



Hamas miał wziąć do niewoli nawet ok. 150 osób po stronie izraelskiej.



Papież Franciszek śledzi wojnę w Izraelu "z bólem i lękiem"

Izrael w odpowiedzi rozpoczął ataki odwetowe na Strefę Gazy i zmobilizował 300 tys. rezerwistów w dwa dni, co może być zapowiedzią izraelskiej ofensywy lądowej w Strefie Gazy, z której izraelska armia wyszła w 2005 roku.



- Śledzę, z bólem i lękiem to, co dzieje się w Izraelu i Palestynie. Tak wiele osób zginęło i zostało rannych. Modlę się za rodziny, którym dzień świętowania zamienił się w dzień żałoby i proszę o natychmiastowe uwolnienie zakładników - oświadczył papież, co należy potraktować jako apel do Hamasu.