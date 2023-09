Rumunia rozważy jednostronne przedłużenie embarga na ukraińskie towary

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 572 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W swoim wystąpieniu, w niedzielę wieczorem, prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zelenski, podziękował ukraińskim przeciwlotnikom i Siłom Powietrznym za coraz większą liczbę strącanych rosyjskich rakiet.

Ciolacu powiedział, że do Rumunii nie wpłynęła żadna prośba o import zboża z Ukrainy, odkąd w piątek Komisja Europejska podjęła decyzję o nieprzedłużaniu zakazu importu, co skłoniło Polskę, Słowację i Węgry do nałożenia własnych ograniczeń.

Premier dodał, że nie chce, aby powtórzyła się sytuacja, która dotknęła rumuńskich rolników na początku tego roku, dlatego jeśli Ukraina zwróci się z takimi wnioskami, Rumunia przemyśli przedłużenie embarga.

- Ukraiński premier obiecał dzisiaj przesłać propozycję licencji na eksport, którą omówimy – powiedział Ciolacu. - Jeśli będą wnioski o eksport do Rumunii, poproszę ministrów rolnictwa i gospodarki o przygotowanie rozporządzenia przedłużającego zakaz o 30 dni do czasu wyjaśnienia sytuacji.