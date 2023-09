Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 559 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z poniedziałku na wtorek nad Rosją znów pojawiły się ukraińskie drony.

Rosja wielokrotnie oskarżała ukraińskich przywódców o to, że są neonazistami dążącymi do „ludobójstwa” rosyjskojęzycznych osób. Był to bezpodstawny argument, jakiego używał i używa do dziś Putin wyjaśniając powód rozpoczęcia "specjalnej operacji wojskowej", jak eufemistycznie nazywa Rosja inwazję na Ukrainę.



Zachód i sam Kijów od początku odrzuciły te wyjaśnienia, uznając je za bezpodstawny pretekst do rosyjskiej napaści na Ukrainę i rozpętania najbardziej krwawego konfliktu w Europie od czasów II wojny światowej..



Prezydent Ukrainy wielokrotnie odrzucał rosyjskie oskarżenia o gloryfikowanie nazizmu, przypominając, że ma żydowskie pochodzenie, a przedstawiciele jego rodziny zginęli w Holokauście.