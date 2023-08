Moskwa na celowniku ukraińskich dronów

Dziury w płocie

Od grudnia ubiegłego roku wojsko zaczęło rozstawiać wokół Moskwy (oraz na kilku budynkach w samym mieście) różne systemy przeciwlotnicze. Prawdopodobnie to dzięki nim ukraińskie drony w kolejnych atakach od początku lipca nie dokonały dotychczas znaczących zniszczeń w mieście. Mimo że poważnie uszkodziły dwa budynki w stołecznej dzielnicy biznesowej (gdzie siedziby mają m.in. dwa rosyjskie ministerstwa).

– Rosja to duży kraj, zawsze znajdzie się jakaś dziura w płocie – tłumaczył już w sierpniu, po kolejnym ataku były główny politruk rosyjskiej armii, a obecnie deputowany do parlamentu, gen. Andriej Kartapołow. Prawdopodobnie jednak – poza linią frontu i rejonem przygranicznych obwodów biełgorodzkiego i briańskiego – w Rosji nie ma zwartej obrony powietrznej. Pewnie nawet cała powierzchnia zachodniej części kraju nie znajduje się w zasięgu radarów. Co bezlitośnie wykorzystują Ukraińcy, atakując Moskwę od południa, zachodu i północnego zachodu.

Sama stolica jest broniona, ale pojawiają się inne problemy. – Drony bardzo trudno namierzyć w trakcie lotu: z powodu wysokiej zabudowy Moskwy oraz materiałów, z których są one zbudowane. Załogi systemów obrony mają tylko kilkadziesiąt sekund na wykrycie drona, wycelowanie w niego i otwarcie ognia – wyjaśnia były zastępca ukraińskiego szefa sztabu generalnego, gen. Ihor Romanenko.

– Nie uda się zapewnić 100-procentowej ochrony (stolicy) – dodał.

Wojna w powietrzu

Obecnie znane są trzy rodzaje ukraińskich dronów, które mają wystarczający zasięg, by dolecieć do rosyjskiej stolicy. To postsowiecki jeszcze, odrzutowy zwiadowczy bezzałogowiec Striż przerabiany na drona kamikadze, ukraińskiej produkcji zwiadowczy UJ-22 również przerabiany na uderzeniowy oraz najmniej znany i najnowszy, uderzeniowy Bóbr. Wszystkie mają zasięg ponad 500 kilometrów.