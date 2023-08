"Bild": Rosja, Turcja i Katar przygotowują nową trójstronną umowę zbożową

Według gazety, z listów wymienianych między MSZ a ambasadami Rosji i Turcji od 21 lipca do 8 sierpnia wynika, że ​​Moskwa ostrzegała Ankarę przed podjęciem decyzji o wycofaniu się z porozumień czarnomorskich. Jednocześnie turecki minister spraw zagranicznych Hakan Fidan zwraca się do Moskwy o powrót do umowy zbożowej pod auspicjami ONZ w celu wznowienia eksportu ukraińskiego zboża.

Umowa zbożowa i jej alternatywy

Umowa zbożowa (zwana także Inicjatywą Czarnomorską) obowiązywała od 22 lipca 2022 r. do 17 lipca 2023 r., kiedy to Rosja ogłosiła, że ​​się z niej wycofuje. Porozumienia przewidywały bezpieczny eksport ukraińskich i rosyjskich produktów rolnych przez Morze Czarne w kontekście operacji wojskowej na Ukrainie i sankcji antyrosyjskich. Moskwa i Kijów osobno podpisały w tej sprawie porozumienia z przedstawicielami Turcji i ONZ.

W lipcu "Financial Times" poinformował, że po wycofaniu się z umowy zbożowej Rosja promowała alternatywny plan dostaw swojego zboża do Afryki, z pominięciem Ukrainy. "FT" twierdził, że w ramach tego planu Katar zapłaci Moskwie za dostarczenie rosyjskiego zboża do Turcji, która następnie rozprowadzi je do „krajów potrzebujących”.

W sierpniu "The Wall Street Journal" napisał, że Stany Zjednoczone ze swojej strony realizują plan eksportu ukraińskiego zboża bez udziału Rosji. W artykule omówiono alternatywne trasy przez Dunaj i Morze Czarne do najbliższych portów w Rumunii, a stamtąd do innych miejsc.