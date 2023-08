Junta zamyka przestrzeń powietrzną nad Nigrem. Dojdzie do wojny?

Juntę z Nigru wesprą dwie inne junty?

Ministrowie obrony państw ECOWAS porozumieli się co do potencjalnej interwencji wojskowej, w tym jej terminu i kierunku uderzenia - do interwencji ma dojść w sytuacji, gdy junta rządząca Nigrem nie przywróci do władzy usuniętego z urzędu prezydenta.

Czytaj więcej Plus Minus Tryt, uran, atomowe technologie. Wszystko pisane cyrylicą Sankcje, ucieczka firm z Rosji, zrywanie współpracy kulturalnej – skala konsekwencji agresji na Ukrainę w ostatnich miesiącach była bezprecedensowa. Ale energetykę – zwłaszcza nuklearną – ominęła łukiem.

- Wobec groźby interwencji (...) nigryjska przestrzeń powietrzna jest zamknięta od dziś - oświadczył przedstawiciel junty w wystąpieniu transmitowanym przez państwową telewizję w niedzielę wieczorem.



Przedstawiciel junty mówił też, że siły dwóch państw Afryki centralnej zajęły już pozycje przygotowując się do interwencji wojskowej w Nigrze. Nie podał jednak szczegółów.



- Nigryjskie siły zbrojne i nasze siły obrony i bezpieczeństwa, cieszące się niezawodnym wsparciem naszego narodu, są gotowe bronić integralności naszego terytorium - podkreślił.



ECOWAS jak na razie nie komentuje jak zachowa się wobec odrzucenia ultimatum.