Ukraińska armia prowadzi działania ofensywne w rejonie Bachmutu, a także na kierunkach berdiańskim (wschodnia część obwodu zaporoskiego i zachodnia część obwodu donieckiego) i melitopolskim (zachodnia część obwodu zaporoskiego).

ISW cytuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, który podał, że w ciągu tygodnia Ukraińcy wyzwolili w rejonie Bachmutu 4 km2 terytorium, a łącznie, od początku rozpoczęcia ofensywy, na tym kierunku wyzwolono 24 km2 ukraińskiego terytorium. Z kolei na kierunkach berdiańskim i melitopolskim Ukraińcy mieli przesunąć się nawet o kilometr w czasie tygodnia i o 8,6 km od początku kontrofensywy.

ISW szacuje, że łącznie Ukraińcy wyzwolili ok. 253 km2 terytorium w ramach swojej kontrofensywy (to szacunki wyższe niż te podawane oficjalnie przez Ukrainę), podczas gdy Rosjanie, od 1 stycznia, zajęli 282 km2 terytorium w ramach swojej zimowej ofensywy.

Oznacza to - jak zauważa think tank - że w ciągu pięciu tygodni kontrofensywy Ukraińcy wyzwolili niemal takie same terytorium, jakie Rosjanie zajęli w ciągu pół roku.