- Jest kilka ważnych rozwiązań. Po pierwsze, zwiększenie skuteczności ognia kontrbateryjnego. Ale to nie oznacza, że na naszym terytorium nie będą spadać pociski. A jeśli to będzie nadal trwało, będziemy musieli rozważyć tę kwestię (...) stworzenia jakiegoś rodzaju kordonu sanitarnego na terytorium Ukrainy o takim rozmiarze, aby było niemożliwe dosięgnięcie naszego terytorium - mówił Putin na spotkaniu z blogerami wojskowymi i korespondentami wojennymi. Jak dodał "nie jest to kwestia dni".



Pieskow stwierdził z kolei, że "specjalna operacja wojskowa" (tak władze Rosji określają wojnę na Ukrainie - red.) będzie trwała, aby przeciwdziałać ostrzałowi pogranicza między Rosją a Ukrainą.

Reżim kijowski pozyskuje coraz bardziej zaawansowaną broń dalekiego zasięgu Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla

Rzecznik Kremla wykluczył też możliwość zmiany statusu "specjalnej operacji wojskowej".

- To nie wchodzi w grę. To pozostanie specjalna operacja wojskowa. Ona trwa - powiedział rzecznik Kremla odpowiadając na pytanie dziennikarzy czy Kreml rozważa zmianę statusu działań prowadzonych przez rosyjską armię na Ukrainie (rosyjskie władze określają prowadzone tam działania wojenne mianem "specjalnej operacji wojskowej", mimo że jest to faktyczna wojna, co uzasadnia m.in. to, że w Rosji nie wprowadzono stanu wojennego).