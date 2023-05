Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 449 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 17 na 18 maja doszło do kolejnego ataku rakietowego Rosji na Kijów.

- Największa dezinformacja to kontrofensywa. Z mojego punktu widzenia nie ma kontrofensywy i nie może być - powiedział Łukaszenko w czasie spotkania z uczestnikami Rady Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB).



Reklama

- To szaleństwo. (Stosunek sił między Ukrainą a Rosją) jeden do pięciu na froncie w sprzęcie i ludziach - to szaleństwo! Nie, musimy eskalować, musimy zachęcać Ukraińców, aby kontynuowali (walkę) i utopili nas w tej konfrontacji. To jest na froncie esencja dnia dzisiejszego. My to widzimy tuż za płotem - mówił Łukaszenko.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne NATO wraca do czasów zimnej wojny. Pierwsze poważne plany obronne od dziesięcioleci Podczas lipcowego szczytu w Wilnie NATO przywódcy mają zatwierdzić tysiące stron tajnych planów wojskowych, które po raz pierwszy od czasów zimnej wojny będą szczegółowo określać, w jaki sposób sojusz miałby zareagować na rosyjski atak.

Zdaniem białoruskiego przywódcy doniesienia o zbliżającej się ukraińskiej kontrofensywie to dezinformacja.