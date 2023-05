„Nie wiem, jaki był efekt, ale było bardzo głośno. Cokolwiek to było, był to całkiem poważny rosyjski atak ” – pisał znajdujący się w Kijowie korespondent The Economist Oliver Carrol.

Jedynym widocznym efektem nalotu było trafienie odłamkami zestrzelonych rosyjskich rakiet dwóch autobusów miejskich. „Szczątki rosyjskiej dumy na przystanku autobusowym” – zauważył jeden z mieszkańców Kijowa.

– Wydaje się, że armia amerykańska znacznie zaniżała możliwości swojej broni. Patriot PAC-3 (najnowsza wersja systemu – red.) został chyba zaprojektowany do zestrzeliwania właśnie takich pocisków jak Kindżał. A Amerykanie nic o tym nie mówili – sądzi jeden z zachodnich ekspertów wojskowych.

Nie tylko milczeli o możliwościach Patriota, ale wręcz przeciwnie. – Prawie niemożliwym jest powstrzymanie jej – mówił po pierwszym, zeszłorocznym ataku rakiety Kindżał prezydent Joe Biden.

Rosjanie z kolei chwalą się zniszczeniem systemu Patriot (jednego z dwóch broniących stolicy), co jest nieprawdą. Został on chyba tylko uszkodzony, możliwe nawet, że nie przez samą rakietę, ale jej odłamki spadające z nieba. Nawet nie trzeba go było do naprawy wywozić z Ukrainy – podobno już znów działa.

Marne produkty

Porażka „superbroni Putina” jest tak widowiskowa, że Kreml nie może pozostawić tego bez odpowiedzi. Prawdopodobnie więc ataki na Kijów będą kontynuowane, a zbierane w każdym z nich informacje pozwolą w końcu poważniej uszkodzić system. Patriotów z kolei starcza tylko do obrony stolicy (a i to przy wsparciu systemów niemieckich, włosko-francuskich i ukraińskich), pozostałe miasta są bezbronne przed Kindżałami.