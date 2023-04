Prezydent Ukrainy mówił, że rozmawiał ze Stoltenbergiem o nadchodzącym spotkaniu grupy Ramstein, czyli państw Zachodu wspierających militarnie Ukrainę, które odbędzie się 21 kwietnia oraz o decyzjach, jakie mają tam zapaść.

Nie ma żadnej obiektywnej przeszkody, by podjąć polityczną decyzję o zaproszeniu Ukrainy do Sojuszu Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

Omawiano też opór niektórych partnerów Ukrainy przed dostarczaniem jej pomocy wojskowej. - Zaapelowałem do sekretarza generalnego, by pomógł nam przełamać opór partnerów jeśli chodzi o dostawy pewnych rodzajów broni, mówiąc wprost - nowoczesnych samolotów, artylerii i pojazdów opancerzonych. Opóźnianie odpowiednich decyzji to czas tracony dla pokoju. Chodzi o życie naszych żołnierzy, którzy nie otrzymali kluczowych narzędzi do obrony w odpowiedniej ilości - mówił Zełenski.

Prezydent Ukrainy zaproszony na szczyt NATO w Wilnie

Zełenski mówił też, że szczyt NATO w Wilnie, który odbędzie się latem, może być "historyczny". Podkreślił, że został na niego zaproszony.

- Jestem wdzięczny za zaproszenie na szczyt (NATO w Wilnie), ale jest ważne, aby także Ukraina otrzymała analogiczne zaproszenie - stwierdził.