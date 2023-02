Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 366 Mija rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. 24 lutego 2022 roku Rosjanie rozpoczęli swoją inwazję. Ofensywa, która w ocenie Kremla, miała potrwać kilka dni, przerodziła się w długotrwały konflikt.

- Kto mnie rozczarował? Wszyscy ci, którzy wyjechali 24 lutego 2022 roku. Wszyscy ci, którzy opuścili Kijów. Wszyscy ci, którzy opuścili miasta, wsie, którzy mieli (prowadzić) państwo lub chronić je, walczyć o nie. Wszyscy ci ludzie mnie rozczarowali - powiedział prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski został zapytany o swój największy błąd z ostatniego roku.

- Każdego dnia od rana do nocy dokonuję wyborów. Jestem żywym człowiekiem i każdego dnia prawdopodobnie się mylę. Jestem pewien, że się mylę - odpowiedział.

Według niego najważniejsze jest to, że jako prezydent nie popełnił "fatalnych błędów". - Dzięki Bogu, takiego błędu nie było - zaznaczył.

Zełenski powiedział też, że najgorszą rzeczą, jaką widział w czasie wojny, były skutki rosyjskiej agresji w mieście Bucze w obwodzie kijowskim. - To było straszne ze względu na to, co widzieliśmy. Zobaczyliśmy, że diabeł nie jest gdzieś tam, on jest na ziemi - podkreślił.